Южная Корея проведет военные учения с США после завершения Олимпиады

Южная Корея и США проведут совместные военные учения после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщило южнокорейское минобороны.

В докладе, представленном 20 февраля в парламенте республики, отмечается, что маневры будут направлены на отработку перехватов и уничтожения ракет КНДР.

«Союзники проведут командно-штабные учения Key Resolve и маневры Ulchi – Freedom Guardian, с тем чтобы повысить оперативную готовность к обнаружению, перехвату, уничтожению и защите против северокорейской ракетной угрозы», –– приводит ТАСС выдержку из документа.

При этом сроки проведения регулярных и наиболее масштабных учений Foal Eagle не обозначаются. В этих маневрах обычно принимают участие от 200 до 300 тыс. военных и американское стратегическое вооружение.

В ходе учений Ulchi – Freedom Guardian, максимально приближенным к боевым условиям, привлекается около 75 тыс. военнослужащих.

КНДР неоднократно призывала Сеул и Вашингтон отказаться от учений на Корейском полуострове, так как это обостряет ситуацию. Пхеньян заявлял, что будет рассматривать новые военные маневры как акт агрессии и в случае опасности нанесет удар.

19 февраля Северная Корея обвинила США в попытках разрушить наметившееся потепление в отношениях с Сеулом и возложила ответственность за разделение Кореи на Вашингтон.

«Если бы не США, наш народ не испытывал бы горечь расового и этнического противостояния на протяжении десятилетий, а объединение нации уже было бы достигнуто нашими собственными усилиями», –– заявили в Пхеньяне.

Учения были приостановлены на время олимпийских соревнований. Закончится Олимпиада 25 февраля.