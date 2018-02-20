КНДР хочет провести Азиатские игры 2021 года совместно с Южной Кореей

Северная Корея может провести зимние Азиатские игры в 2021 году вместе с Южной Кореей, заявил представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ын. Соревнования могли бы пройти на горнолыжном курорте Масикрён на территории КНДР, добавил Чан Ын.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Ранее стало известно, что южнокорейская сторона рассматривает вариант совместного с КНДР проведения соревнований.

Место проведения Азиатских игр-2021 пока не определено.

Портал iz.ru сообщал, что КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей. Напомним, что на открытие Игр в Пхёнчхан прибыла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон и формальный глава КНДР Ким Ен Нам.