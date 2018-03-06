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КНДР откажется от ядерных и ракетных испытаний ради переговоров с США

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Kcna
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КНДР готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Об этом сообщил начальник Управления нацбезопасности Южной Кореи и глава делегации, посетившей 6-7 марта КНДР Чон Ый Ён.

Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.

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«Северная сторона ясно обозначила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность режима и будут устранены военные угрозы для КНДР», –– цитирует агентство «Ренхап» Чон Ый Ёна.

Помимо этого, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в апреле и организовать «горячую линию» для смягчения напряженности в регионе.

«Южная Корея и КНДР договорились провести третий межкорейский саммит в пункте Пханмунджом в конце апреля и намерены продолжить практические консультации для этого», –– сообщило агенство.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и Совбез ООН усилили давление на республику и ввели против КНДР санкции. Северная Коеря неоднократно называла ограничения «актом войны», но в феврале согласилась начать переговоры с Сеулом и Вашингтоном.

6 марта в ходе переговоров с южнокорейской делегацией лидер КНДР КИМ Чен Ын сообщил, что намерен начать «новую историю объединения родины».

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