Вашингтон намерен назначить спецэмиссара по КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею привлечения стороннего эксперта к исполнению обязанностей специального эмиссара Вашингтона по КНДР. Предполагается, что он будет помогать госсекретарю Рексу Тиллерсону.

По информации телекомпании CNN, подобное предложение рассматривается в Белом доме из-за новых договоренностей КНДР и Республики Корея. Отмечается, что спецэмиссар будет помогать в случае, если переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова выйдут на новый уровень.

Однако окончательное решение по кандидатуре спецэмиссара пока не принято, передает ТАСС.

В Пхеньяне 5–6 марта лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи и провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.

В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины», и пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания. Ему также было передано письмо от президента Южной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и Совбез ООН усилили давление на республику и ввели против КНДР санкции.