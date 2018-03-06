Ким Чен Ын провел встречу с делегацией из Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений.

Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины», передает «РИА Новости».

Отмечается, что лидеру КНДР было передано письмо от президента Южной Кореи.

По данным агентства, Ким Чен Ын выслушал спецпосланника по поводу «замысла президента Мун Чжэ Ина о проведении встречи на высшем уровне, обменялся мнениями и принял удовлетворительное соглашение». Лидер КНДР дал указания соответствующим организациям «немедленно принять меры для этого».

5 марта в Пхеньян прибыла делегация из 10 человек, в составе которой пять спецпосланников южнокорейского президента. Они должны были передать Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского президента, обсудить предложение главы КНДР провести встречу между главами двух корейских государств, а также выяснить возможности для восстановления диалога между Северной Кореей и США.

Ранее в марте власти Северной Кореи заявили, что готовы к переговорам с США, если Вашингтон не будет требовать выполнения предварительных условий.