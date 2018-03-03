КНДР заявила о готовности к переговорам с США

Власти Северной Кореи готовы к переговорам с США, если Вашингтон не будет требовать выполнения предварительных условий. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР.

Дипломат указал на то, что в истории переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном не было случая, когда со стороны США выдвигались какие-либо предварительные условия, и «так будет в будущем», передает «РИА Новости».

Представитель МИДа также отметил, что хоть Пхеньян и готов к переговорам, но «умолять о диалоге не будет» — страна «не будет избегать военного сценария, о котором заявляют в США».

Он добавил, что безопасность на Корейском полуострове в первую очередь зависит от отношения США.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля текущего года северокорейская делегация посетила Южную Корею. В ходе визита представители Пхеньяна подтвердили, что готовы содействовать миру на Корейском полуострове, развивая отношения с Вашингтоном и Сеулом.