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КНДР заявила о готовности к переговорам с США

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Власти Северной Кореи готовы к переговорам с США, если Вашингтон не будет требовать выполнения предварительных условий. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР.

Дипломат указал на то, что в истории переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном не было случая, когда со стороны США выдвигались какие-либо предварительные условия, и «так будет в будущем», передает «РИА Новости».

Представитель МИДа также отметил, что хоть Пхеньян и готов к переговорам, но «умолять о диалоге не будет» — страна «не будет избегать военного сценария, о котором заявляют в США».

Он добавил, что безопасность на Корейском полуострове в первую очередь зависит от отношения США.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля текущего года северокорейская делегация посетила Южную Корею. В ходе визита представители Пхеньяна подтвердили, что готовы содействовать миру на Корейском полуострове, развивая отношения с Вашингтоном и Сеулом.

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