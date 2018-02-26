Президент США заявил о поставках большого числа товаров из РФ в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия поставляет много товаров в Северную Корею.

При этом он отметил, что Китай «делает по Северной Корее больше, чем когда-либо раньше».

«Россия много всего отправляет в КНДР», — приводит его слова «РИА Новости».

Как напоминает агентство, США ранее призвали все страны разорвать экономические и торговые отношения с КНДР.

Портал iz.ru ранее сообщал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в январе обвинил Россию в несоблюдении принятой Совбезом ООН резолюции о санкциях в отношении КНДР.

С аналогичными обвинениями в адрес РФ тогда же выступил Трамп. Он отметил, что Россия нивелирует оказываемую Китаем помощь по оказанию давления на Пхеньян.

Москва неоднократно заявляла о добросовестном выполнении резолюции ООН по КНДР и своей заинтересованности в стабилизации ситуации на Корейском полуострове.