Россия вышлет 35 тыс. северокорейцев

Увеличение до двух лет срока, в течение которого работающие за рубежом северокорейские рабочие должны быть высланы обратно в КНДР, произошло по настоянию России, дали понять «Известиям» три российских дипломатических источника. Пункт об обязательной репатриации северокорейских рабочих содержится в новой резолюции Совбеза ООН по КНДР, принятой единогласно в минувшую пятницу. Изначально в проекте документа значился срок 12 месяцев, однако в России, где официально трудоустроены около 35 тыс. северокорейских рабочих, как отметили собеседники «Известий» в МИД РФ, задачу по высылке такого числа людей в столь сжатые сроки сочли труднореализуемой с технической точки зрения.

Как утверждает статистика США, в общей сложности за рубежом трудятся 93 тыс. северокорейских граждан. По данным Пекина, работа граждан КНДР в других странах ежегодно приносит режиму Ким Чен Ына $100–200 млн. Американцы же оценивают доходы северокорейской казны от средств, присылаемых рабочими, нанятыми за рубежом — преимущественно в Китае и России — в $500 млн ежегодно.

Так или иначе, эти денежные потоки, идущие, как утверждается, на спонсирование ядерной и ракетных программ КНДР, решено было перекрыть — за счет высылки на родину всех работающих за рубежом северокорейских рабочих. При этом в изначальном проекте резолюции, инициированном США, выслать их предполагалось в течение 12 месяцев. Однако в финальной версии документа, единогласно одобренной в минувшую пятницу, дедлайн был увеличен вдвое — по настоянию России.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный дипломатический источник, Москве в принципе не импонировал пункт о высылке рабочих КНДР — по гуманитарным соображениям. Но были у России и транспортно-логистические мотивы для того, чтобы добиваться увеличения срока репатриации.

— Если 35 тыс. человек распределить по рейсам северокорейской авиакомпании — единственной, которая дважды в неделю летает во Владивосток, получится не меньше двух лет. Чисто логистически высылка всех рабочих в течение года трудновыполнима, — сообщил «Известиям» источник на Смоленской площади.

Принятая 22 декабря резолюция Совбеза стала уже третьим за год санкционным документом ООН в отношении Северной Кореи, которая с начала 2017-го провела одно ядерное испытание и более десятка запуска ракет. В нынешнем документе речь, в частности, шла о сокращении с января на 90% поставок стране нефтепродуктов, запрете на экспорт из КНДР продуктов питания, нескольких видов металлов и электрооборудования.

В резолюции, принятой 11 сентября, речь также шла об ограничении притока северокорейской рабочей силы за рубеж: тогда вводился запрет на выдачу новых трудовых контрактов для граждан КНДР, но уже работавших за пределами страны людей она не затрагивала.

Как рассказал «Известиям» депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, координирующий думскую «группу дружбы» с парламентом КНДР, в России в основном работают северокорейские строители. Многие из них заняты на стройках (преимущественно в Приморском крае) различных социальных объектов: школ, детских садов и т.п. И выдворение на родину этих рабочих, по словам парламентария, чревато финансовыми потерями.

— Чтобы получить разрешение на работу или трудовую визу, организация, приглашающая на работу, платит за каждого минимум 10 тыс. рублей. А теперь посмотрите, сколько денег тратится на его приезд и все остальное. Если ставить вопрос о выселении — за чьи средства это будет осуществляться? За наши, — заявил депутат.

Впрочем, на фоне Китая — главного поставщика нефти и нефтепродуктов в КНДР, которые отныне экспортировать в эту страну нельзя, — российские потери минимальны.

— С точки зрения экономических интересов нас эта резолюция мало касается. Ведь вопросы нефти в этом случае — по большей части китайские, — признал в беседе с «Известиями» еще один собеседник в российских дипломатических кругах.

Тем не менее и за такой документ Москва проголосовала скрепя сердце. Как отмечают диписточники «Известий», резолюция представляется России несвоевременной: впереди зимние Олимпийские игры в Южной Корее, и с точки зрения безопасности «совершенно неразумно было вносить новую резолюцию сейчас». Во-вторых, межведомственное согласование действий по резолюции занимает от нескольких месяцев до года.

— Всё это требует очень большой работы, которая еще не завершена, а теперь «внахлест» получается уже третья за год резолюция, — посетовал один из информированных собеседников.

В конечном итоге Россия учла позицию своего стратегического партнера — КНР, добавил один из дипломатов.

Китай, многие десятилетия считавшийся главным политическим союзником КНДР и в прошлом не раз ветировавший или смягчавший резолюции Совбеза ООН по Корее, в 2017 году, похоже, окончательно разочаровался в действиях северокорейского лидера. Разумеется, официально об этом не заявляют, но тон китайских СМИ в отношении Северной Кореи, а также недавний призыв Центрального комитета Трудовой партии КНДР «не доверять окружающим странам» крайне показательны.