Американская разведка узнала об успехах КНДР в ядерной программе

Американская разведка получила данные, которые свидетельствуют об успехах Северной Кореи в ракетно-ядерной программе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с информацией.

По данным телеканала, разработчики КНДР смогли повысить показатели управления полетом баллистической ракеты. Теперь они смогут наносить более точные удары по специфическим целям. Также США предполагают, что были произведены работы по улучшению мобильных ракетных установок и двигателей ракет.

Также сообщается, что часть прогресса Пхеньян смог достичь во время относительно теплого периода отношений стран во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

На данный момент остается неясным, может ли Северная Корея помимо одиночных испытаний перейти к серийному производству ракет. Однако, по данным телеканала, ученым КНДР еще предстоит решить техническую задачу со входом в земную атмосферу ракетной боеголовки.