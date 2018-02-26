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Специалисты оценили последствия возможного ядерного удара КНДР по Токио

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/AFLO
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Специалисты издания National Interest смоделировали последствия ядерного удара КНДР по районам Токио. В самом худшем сценарии число жертв взрыва может составить 57 тыс. человек.

Как считают специалисты, Пхеньян рассматривает в качестве основного противника США и наиболее вероятной целью удара на территории Японии могла бы стать военная база Соединенных Штатов Йокота, которая находится в 50 км от Токио. При таком раскладе событий погибнуть могут около 13 тыс. человек, еще 45 тыс. пострадают, но ядерные осадки не достигнут Токио.

Второй возможной целью удара КНДР могут стать правительственные структуры в токийском районе Касумигасэки. Тогда жертвами трагедии станут более 24 тыс. человек, еще около 91 тыс. пострадают. Самым разрушительным окажется ядерный удар по зданию Минобороны Японии в Синдзюку. В этом случае погибнут около 57 тыс. человек, пострадают 128 тыс., а радиоактивные осадки затронут самые густонаселенные районы Токио.

В моделировании ядерного удара специалисты использовали программу Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что заявления Пхеньяна о способности нанести ядерный удар по Вашингтону вызывают беспокойство в США.

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