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Политик из США рассказал о целях КНДР в разработке ядерного оружия

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Фото: Global Look Press/Justin Lane/CNP/AdMedia
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Экс-постпред США при ООН Джон Болтон заявил, что КНДР ведет разработки ядерного оружия, чтобы захватить соседнее государство — Южную Корею.

По данным ТАСС, Болтон отметил, что Северная Корея, по его мнению, стремится захватить Корейский полуостров и держать его под своим контролем.

«Северная Корея развивает ядерную программу не только для самообороны, они всё еще хотят объединить Корейский полуостров под своим контролем», — сказал он. Болтон полагает, что КНДР может начать вторжение в Республику Корею, так как имеет на вооружении боеголовки, способные поразить всю территорию США.

22 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США». Однако он отметил, что ядерное оружие необходимо в его стране из соображений собственной безопасности.

Ранее стало известно, что Норвегия готова присоединиться к урегулированию на Корейском полуострове в качестве посредника.

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