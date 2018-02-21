США отвергли возможность контактов с КНДР на Олимпиаде

США не планируют контактов с КНДР на закрытии зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

При этом чиновник пояснил, почему именно такая встреча не планируется.

«Основная цель визита американской делегации — поддержать американских спортсменов, подтвердить союз с Южной Кореей и отпраздновать успех Олимпийских игр и Южной Кореи», — сказал он.

Тем не менее, ранее стало известно, что вице-президент США Майк Пенс планировал встретиться с делегацией КНДР на открытии Олимпиады, однако северокорейцы отказались от встречи «в последний момент».