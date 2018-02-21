Прямой эфир
Сюжет:

США отвергли возможность контактов с КНДР на Олимпиаде

0
Фото: Global Look Press/Angelika Warmuth/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не планируют контактов с КНДР на закрытии зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

При этом чиновник пояснил, почему именно такая встреча не планируется.

«Основная цель визита американской делегации — поддержать американских спортсменов, подтвердить союз с Южной Кореей и отпраздновать успех Олимпийских игр и Южной Кореи», — сказал он.

Тем не менее, ранее стало известно, что вице-президент США Майк Пенс планировал встретиться с делегацией КНДР на открытии Олимпиады, однако северокорейцы отказались от встречи «в последний момент».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соцсети высмеяли странную форму конькобежцев США
Названо имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017