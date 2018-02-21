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Названо имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Американку Элизабет Суэйни, которая представляла сборную Венгрии в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжный ски-хафпайп на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, назвали «самой великой мошенницей» в истории Игр.

По правилам гонки нужно пройти спуск на горных лыжах и исполнить несколько трюков. Однако американка просто прокатилась по полутрубе и не сделала ни одного элемента, указывает «Газета.ру».

Суэйни начала карьеру лыжницы в 25 лет и поставила себе цель выступить на Олимпиаде. Она пыталась пробиться в состав сборной США, затем представляла Венесуэлу и, наконец, Венгрию. 

Для попадания на Олимпиаду ей нужно было несколько раз войти в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. Спортсменка проявила невиданную хитрость — участвовала только в тех гонках, где число лыжников не превышало 29 человек. Выполнив необходимую норму, Суэйни все-таки пробилась на Игры в Пхёнчхане, но по итогам квалификации заняла последнее место, указывает «Советский спорт».

«В зимней Олимпиаде принимают участие почти 3 тыс. лучших спортсменов мира и вот эта женщина», — написал один из пользователей Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне вышли в финал командного турнира в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2018.

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