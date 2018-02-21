Названо имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады

Американку Элизабет Суэйни, которая представляла сборную Венгрии в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжный ски-хафпайп на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, назвали «самой великой мошенницей» в истории Игр.

По правилам гонки нужно пройти спуск на горных лыжах и исполнить несколько трюков. Однако американка просто прокатилась по полутрубе и не сделала ни одного элемента, указывает «Газета.ру».

The Winter Olympics feature 2,951 of the world's greatest athletes, and also this woman: https://t.co/Lrod3VO1uL pic.twitter.com/jdabm3YpN — Deadspin (@Deadspin) 20 февраля 2018 г.

Суэйни начала карьеру лыжницы в 25 лет и поставила себе цель выступить на Олимпиаде. Она пыталась пробиться в состав сборной США, затем представляла Венесуэлу и, наконец, Венгрию.

Для попадания на Олимпиаду ей нужно было несколько раз войти в тридцатку лучших на этапах Кубка мира. Спортсменка проявила невиданную хитрость — участвовала только в тех гонках, где число лыжников не превышало 29 человек. Выполнив необходимую норму, Суэйни все-таки пробилась на Игры в Пхёнчхане, но по итогам квалификации заняла последнее место, указывает «Советский спорт».

«В зимней Олимпиаде принимают участие почти 3 тыс. лучших спортсменов мира и вот эта женщина», — написал один из пользователей Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне вышли в финал командного турнира в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2018.