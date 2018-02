Названо имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады

Американку Элизабет Суэйни, которая представляла сборную Венгрии в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжный ски-хафпайп на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, назвали «самой великой мошенницей» в истории Игр.

По правилам гонки нужно пройти спуск на горных лыжах и исполнить несколько трюков. Однако американка просто прокатилась по полутрубе и не сделала ни одного элемента, указывает «Газета.ру».

The Winter Olympics feature 2,951 of the world's greatest athletes, and also this woman: https://t.co/Lrod3VO1uL pic.twitter.com/jdabm3YpN