Канадцы Вирчу и Моир завоевали олимпийское золото в танцах на льду

Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Моир завоевали золотую медаль в танцах на льду на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Они установили мировой рекорд по сумме баллов (206,07) в короткой и произвольных программах, тем самым став трехкратными олимпийскими чемпионами, указывает ТАСС.

Серебро досталось французским фигуристам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые установили два мировых рекорда. Бронзу взяли американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).