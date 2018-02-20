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Канадцы Вирчу и Моир завоевали олимпийское золото в танцах на льду

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Моир завоевали золотую медаль в танцах на льду на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Они установили мировой рекорд по сумме баллов (206,07) в короткой и произвольных программах, тем самым став трехкратными олимпийскими чемпионами, указывает ТАСС.

Серебро досталось французским фигуристам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые установили два мировых рекорда. Бронзу взяли американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59). 

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