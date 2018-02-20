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Лукашенко пригрозил «растрясти» МОК из-за решения судьи на Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «растрясти» Международный олимпийский комитет (МОК) из-за «несправедливого судейства» белорусского фристайлиста Антона Кушнира. По его мнению, судьи «выкинули главного конкурента» из финала во время субботней квалификации в мужской лыжной акробатике.

«Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов… Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Глава государства рассказал, что ночью поднял по тревоге МИД и задействовал посольство в Корее, чтобы направить правительственную телеграмму в адрес главы МОКа Томаса Баха, где в «мягкой форме» высказал всё, что думает. По его словам, ответный звонок из офиса Баха уже поступил — там дали команду разобраться и принять меры.

В то же время Лукашенко отметил, что особо не надеется на принятие решения в пользу Белоруссии и пригрозил перенести этот разговор на площадку МОКа, чтобы «растрясти это сонное царство».

Ранее портал iz.ru сообщал, что канадский журналист пошутил над «Олимпийскими атлетами из России».

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