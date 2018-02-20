Прямой эфир
Сюжет:

Немецкий журналист узнал о второй положительной допинг-пробе на Играх

0
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий журналист Хайо Зеппельт узнал, что на зимней Олимпиаде в северокорейском Пхёнчхане был проведен еще один допинг-тест, который дал положительный результат на наличие мельдония, сообщает «Газета.ру».

Зеппельт, известный как автор скандальных фильмов о допинге в РФ, предположил, что речь может идти о российском керлингисте Александре Крушельницком, чья проба на мельдоний оказалась положительной

«В кулуарах на Играх в Пхёнчхане ходят слухи, что обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний. Возможно, от того же спортсмена, но в другое время. Ждем подтверждения. Если так, вопрос: где и когда делался второй тест? В любом случае CAS открыл дело против российского керлера», — написал журналист в своем Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Федерация керлинга России попросила СКР расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого. Слушание по делу нашего керлингиста назначено на 20 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комикс про Григория Родченкова
Канадский журналист пошутил над «Олимпийскими атлетами из России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017