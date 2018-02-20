Немецкий журналист узнал о второй положительной допинг-пробе на Играх

Немецкий журналист Хайо Зеппельт узнал, что на зимней Олимпиаде в северокорейском Пхёнчхане был проведен еще один допинг-тест, который дал положительный результат на наличие мельдония, сообщает «Газета.ру».

Зеппельт, известный как автор скандальных фильмов о допинге в РФ, предположил, что речь может идти о российском керлингисте Александре Крушельницком, чья проба на мельдоний оказалась положительной.

«В кулуарах на Играх в Пхёнчхане ходят слухи, что обнаружен второй положительный допинг-тест на мельдоний. Возможно, от того же спортсмена, но в другое время. Ждем подтверждения. Если так, вопрос: где и когда делался второй тест? В любом случае CAS открыл дело против российского керлера», — написал журналист в своем Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Федерация керлинга России попросила СКР расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого. Слушание по делу нашего керлингиста назначено на 20 февраля.