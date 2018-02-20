Постмедальный синдром

В Пхенчхане стартовала последняя неделя ХХIII зимних Олимпийских игр. Для российских спортсменов, в пятницу, субботу и воскресенье завоевавших сразу шесть медалей, понедельник выдался довольно невзрачным. Он ознаменовался провалом женской сборной по керлингу, шестым местом фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева в коротком танце, выходом фристайлистки Валерии Демидовой в финал лыжного хаф-пайпа и шансом на бронзовые медали, полученным российскими хоккеистками. Но главным событием дня стало продолжение истории призера Олимпийских игр по керлингу в миксте Александра Крушельницкого, которого уличили в использовании запрещенного препарата милдроната, больше известного как мельдоний.

В воскресенье стало известно, что допинг-проба бронзового призера в миксте дала положительный результат. Это грозит 25-летнему спортсмену и его партнерше и супруге Анастасии Брызгаловой лишением завоеванной награды. Вчера Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню в Канныне. Керлингист выехал в Сеул, где в местной антидопинговой лаборатории в его присутствии была вскрыта проба B.

— В голове не укладывается, как такое могло произойти, — заявила «Известиям» серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира по керлингу и трехкратный бронзовый призер ЧМ Анна Сидорова. — Я не могу поверить, что Саша мог что-то употребить запрещенное — тем более в нашем виде спорта допинг в принципе не нужен. Тем более такой, как мельдоний, который не дает никакого преимущества. Случаи выявления запрещенных субстанций в керлинге были. Но они были скорее по глупости спортсмена или незнанию. Хочется верить, что это какая-то ошибка и нелепость.

По регламенту результаты анализа допинг-пробы B должны быть объявлены в течение 24 часов после ее вскрытия. Таким образом, точный результат повторной проверки Александра Крушельницкого станет известен не позднее сегодняшнего утра.

Начался же олимпийский день с разгрома российских керлингисток сборной Швейцарии (2:11). Ближе к вечеру команда Виктории Моисеевой со счетом 8:7 смогла обойти Данию, но неудачные выступления в предыдущие дни ощутимо снизили шансы нашего коллектива на выход в полуфинал. Послезавтра сборная олимпийских атлетов из России (ОАР) завершит групповой турнир матчами со сборными Южной Кореи и Канады.

— Уверен, девочки будут биться до конца и попытаются переломить неудачный ход турнира, — сказал «Известиям» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. — Сейчас трудно понять, что произошло в этих встречах, особенно сегодняшней — с командой Швейцарии. Команда Моисеевой в конце прошлого года удачно выступила на чемпионате Европы, выиграв золото. Затем по спортивному принципу отобралась на Олимпиаду, переиграв казавшуюся фаворитом команду Анны Сидоровой. Возможно, девчонки перегорели психологически — все-таки для них это первая Олимпиада.

В коротком танце фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место. Лидирует канадская пара Тесса Вертью и Скотт Моир, вторыми идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, третьими — американцы Мэдиссон Хабелл и Захари Донахью. От первого места наши спортсмены отстают на 8,20 балла. До третьего места им пока не хватает 2,28 балла.

— Радует, что набрали больше, чем в короткой программе командных соревнований, — заявила после проката Екатерина Боброва. — К сожалению, мы выступили не так уверенно и раскованно, как в команде. Все-таки сейчас ответственность на порядок выше. Но еще ничего не потеряно, будем «зажигать» в произвольном танце. Терять нам уже нечего.

Во фристайле вслед за бронзой Ильи Бурова в мужской акробатике побороться за награды в лыжном хаф-пайпе у женщин может Валерия Демидова. Квалификация выдалась для 17-летней спортсменки неидеальной, но итоговое десятое место позволило ей выйти в финал.

Наконец, вечером потерпела поражение в полуфинале от Канады женская сборная России по хоккею — 0:5. Команда Страны кленового листа всегда считается безоговорочным фаворитом чемпионатов мира и Олимпийских игр. Однако, несмотря на крупный счет, россиянки смогли оказать сопротивление и показать болельщикам достойный хоккей.

— Мы не использовали отличную возможность сравнять счет, не попав в пустые ворота, — рассказала после игры капитан сборной Ольга Сосина. — Обидно — этот гол мог перевернуть ход игры. Дальше уже канадки контролировали ход встречи. Кроме того, судья абсолютно непонятно вел себя, отказываясь фиксировать нарушения, даже когда дело доходило до захвата за шею наших девчонок игроками команды соперника. Но прогресс в игре есть. И шансы выиграть бронзу этой Олимпиады — тоже.

Завтра в матче за третье место подопечные Алексея Чистякова встретятся со сборной Финляндии. В случае победы впервые в истории нашей страны будет завоевана олимпийская медаль в женском хоккее.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter