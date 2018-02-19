На Олимпийских играх в Пхенчхане завершилась первая неделя соревнований. По итогам в копилке олимпийцев из России оказалось 11 наград. Улов очень и очень хороший. Подробности — в материале портала iz.ru.

Незапланированные поражения

Главным разочарованием первой недели стали состязания саночников и деревянная медаль спортивной пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Двукратные чемпионы Европы здорово откатали командные соревнования, где мы проиграли только канадцам, однако в личном турнире перегорели и остались за чертой призеров. Во время проката произвольной программы партнерша упала после выброса, что стало весомым аргументом для судей оставить Тарасову и Морозова без медалей, на которые российские тренеры очень рассчитывали. Разбираться в причинах будем уже после турнира. На первых порах довольно правдоподобно всё списать на психологический фактор.

«Чем себя утешить? Надо пару дней для того, чтобы прийти в себя. Утешать нас не надо. Справимся, переживем», — смог лишь вымолвить после соревнований Морозов. Партнерша слез обиды сдержать не смогла и микст-зону стремительно пробежала.

спорт лонг 1 Роман Репилов на соревнованиях по санному спорту среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Громом среди ясного неба стали выступление саночников, где мы ждали минимум две медали в мужской одиночке: Роман Репилов и Семен Павличенко в нынешнем сезоне выступают очень здорово. Уроженец Дмитрова выиграл на двух этапах Кубка мира — в Сигулде и Лейк-Плэсиде. Его товарищ по сборной, родившийся в Братске, побеждал в Инсбруке, Лиллехаммере и той же почти родной Сигулде. Оба наших парня входят в топ-4 общего зачета Кубка мира, так что в Пхенчхане и от одного, и от второго все ждали попадания в тройку. Да что уж там, расчет был на золото и бронзу! Что же случилось на самом деле? Репилов занял 8-е место, Павличенко — 14-е, а после соревнований началось самое интересное.

Павличенко обвинил в своем провале главного тренера национальной команды — двукратного серебряного призера Сочи Альберта Демченко. По словам спортсмена, именно тренер настоял на том, чтобы Семен использовал не свои сани, а «накатывал» их для партнера по команде Романа Репилова. Демченко, в свою очередь, отметил, что все спортсмены готовились в одинаковых условиях, а слова Павличенко объяснил простым волнением.

Не секрет, что у 46-летнего специалиста характер, мягко говоря, непростой. Кто прав и кто виноват — теперь должна разобраться Наталья Гарт, президент Федерации санного спорта России. Де-факто Павличенко досрочно отправили домой, проинформировав спортсмена об этом по СМС. Решение, конечно, странное.

«Причины моего раннего отъезда нет, — заявил «РИА Новости» Павличенко. — Купили билет и отправили на почту. Написали СМС: билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает — ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался».

В остальных дисциплинах санного спорта шансы у наших спортсменов были не очень высокие, а в условиях повышенной нервотрепки, да еще и без лидера сборной Татьяны Ивановой они оказались совсем мизерными. В итоге лучшим результатом в этой олимпийской дисциплине стало 7-е место в эстафете. Для сравнения, например, в Сочи сборная России взяла два серебра: Демченко — в мужском турнире и эстафете (Иванова–Демченко и Денисьев–Антонов).

спорт лонг2 Михаил Коляда после выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Плановое серебро взяли наши фигуристы в командных соревнованиях. Побороться за 1-е место было практически невозможно. Канадцы, выигравшие золото, заявили на этот вид олимпийской программы более сбалансированный состав, нежели россияне. Наше изначальное слабое место — мужчины, которые так и не смогли прыгнуть выше головы. Михаил Коляда старался, но его 8-е место в короткой программе перечеркнуло все шансы на золото.

Немного расстроил Семен Елистратов в шорт-треке. Мы очень рассчитывали на золото на дистанции 1500 м, но… кореец Лим Хе Джун и голландец Шинки Кнегт оказались расторопнее олимпийского чемпиона Сочи, который, правда, еще имеет шансы пополнить медальную копилку на других дистанциях.

«Вы знаете, так много внимания было в последнее время к моей персоне, что я не успевал всем отвечать. Не был к такому готов, — цитирует «Р-Спорт» Елистратова. — Но эту победу (бронзу на 1500 м. — Ред.) в голову не беру. Впереди две дистанции, очень хочется побороться за пьедестал почета, потому что я могу это сделать».

Медали, которых не ждали

Ну а теперь о приятных сюрпризах. И тут прежде всего речь пойдет о наших лыжниках. Пионерский отряд, собранный наспех Еленой Валерьевной Вяльбе, уже прыгнул выше головы. Напомним, что приглашения на Игры не получили двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский чемпион Александр Легков, чемпион мира Максим Вылегжанин, призеры чемпионатов мира Евгений Белов, Наталья Матвеева и Юлия Чекалёва, а также Евгений Белов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных и Евгения Шаповалова. Биться за страну в Корею отправилась необстрелянная молодежь, наделавшая много шума, заставив понервничать даже самих норвежцев. На данный момент лыжники выиграли пять наград — почти столько же, сколько и вся олимпийская команда из России. Основная заслуга в этом трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

спор лонг 3 Президент Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Четыре из пяти медалей оказались бронзовыми. Их завоевали 23-летняя Юлия Белорукова и 21-летний Александр Большунов в спринте классическим стилем, 21-летний Денис Спицов в гонке на 15 км свободным стиле, и, наконец, на третью ступень пьедестала почета поднялся наш квартет в составе 22-летней Натальи Непряевой, той же Белоруковой, 23-летней Анастасии Седовой и 26-летней Анны Нечаевской.

Но самый большой сюрприз преподнесли мужчины, проигравшие в эстафете самим норвежцам всего 9,4 с — это невероятный успех. И если Спицов и Большунов на этой Олимпиаде уже познали «вкус крови», то 28-летний Андрей Ларьков и 22-летний Алексей Червоткин поднялись на подиум впервые. И если кто-то не смотрел эту потрясающую гонку, то это ошибку надо обязательно исправить, ведь посмотреть было на что. После второго этапа россияне «везли» соперникам 30 с. И пусть норвежцы все-таки съели наших ребят, но главную задачу они выполнили — заставили себя уважать. «Снимаю шляпу перед ними. Они молодые, невероятно сильные. Я аплодирую им сегодня за серебряную медаль», — не скупился на похвалу после финиша Мартин Сундбю, бежавший второй этап.

Почему мы делаем акцент на возрасте? Лыжные гонки — вид спорта непростой. Здесь зачастую необходима не только потрясающая физическая форма, но и опыт. Тот же Спицов на себе это прочувствовал во время скиатлона: 30-километровая гонка, которая проходится двумя стилями — классикой и коньковым ходом. Россиянин не сразу вцепился в ушедших в отрыв трех норвежцев, которые в итоге и забрали полный комплект наград. Удивительно, но все трое — астматики. Денис же довольствовался лишь 4-м местом.

лонг спорт4 Никита Трегубов во время соревнований по скелетону среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Еще один невероятный результат показал Никита Трегубов в скелетоне, автор пока самого яркого интервью на этой Олимпиаде. В ответе на вопрос о нерукопожатых спортсменах россиянин был предельно лаконичен, но не везде политкорректен. «Кто не жмет руку? Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще пофигу. Не здороваются, ну и пошли в ж..у».

Перед заключительной попыткой Никита, всю ночь готовивший свои сани к соревнованиям в одиночку, так как тренерский штаб и технические специалисты приглашения на Олимпиаду не получили, занимал 4-е место, проигрывая корейцу Юн Сун Бину, британцу Доминику Парсонсу и Мартинсу Дукурсу из Латвии. Однако блестящий прокат и ошибки соперников сделали Никиту серебряным призером Игр.

«Таких эмоций я никогда не испытывал, — приводит «Р-Спорт» слова Трегубова. — Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий».

Свою победу, да-да, именно победу, так как в нынешних условиях серебро сродни золоту, Трегубов посвятил бабушке, ушедшей из жизни в 2017 году. «Она очень ждала эту Олимпиаду, так хотела за меня поболеть. Но, к огромному сожалению, в прошлом году ее не стало», — сказал спортсмен.

Когда МОК запустил свою эпопею с приглашениями россиян на Игры, тяжелее всего выглядели потери в биатлоне, лыжах и конькобежном спорте. Почти гарантированные медали действующих рекордсменов мира Юскова и Кулижникова в мгновение стали несбыточной мечтой. Медалистка Сочи-2014 Ольга Граф так распереживалась, что добровольно отказалась от Игр. В результате до Пхенчхана доехали только Ангелина Голикова, Сергей Трофимов и Наталья Воронина. Последняя — самая перспективная в этом триумвирате. За месяц до Игр она взяла бронзу чемпионата Европы на любимой дистанции — 3000 м.

спорт лонг5 Наталья Воронина, завоевавшая бронзовую медаль, на церемонии награждения призеров соревнований по конькобежному спорту среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Пхенчхане с «коронкой» ей не повезло — Наталья финишировала лишь на 10-й позиции. Но отыгралась россиянка, забежав в бронзу, на дистанции 5000 м, ставку на которую и не делала. Эта медаль стала первой в истории и советского, и российского конькобежного спорта на этой дистанции.

«Всё очень круто и неожиданно. Я очень рада, что смогла показать такой результат, несмотря на то, что не было моего тренера, моей поддержки. Последние круги бежала изо всех сил. Не совсем понимала, что это будет призовое место, — призналась Воронина после финиша. — Смогла собраться психологически. Работать одной очень тяжело. После такой Олимпиады ничего не страшно. Это был огромный опыт. Я билась за всех, кого не пустили на Игры», — сказала Воронина после завершения гонки.

Удивила супружеская пара Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий, завоевавшая историческую (первую в истории) бронзу в керлинге в дабл-миксте, который впервые появился в программе Игр. Александр и Настя, вспоминая подготовку к Олимпиаде, отмечали, что тренерский штаб не верил в их дуэт ввиду их статуса.

спорт лонг6 Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий во время матча за 3-е место против сборной команды Норвегии на соревнованиях по керлингу среди смешанных команд на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Тренеры открыто говорили: «Мы не хотим, чтобы вы играли вместе. Вы встречаетесь, это может плохо повлиять на результат, — рассказал Крушельницкий, вспоминая первые шаги в дабл-миксте. — Меня поставили перед выбором — играть с кем-то другим и в сборной или играть с Настей и отбираться окольными путями. Конечно, я выбрал второй вариант». И не прогадал. Сначала пара выиграла чемпионат мира 2016 года, заявив о претензиях на олимпийское золото. Его, к сожалению, завоевать не удалось, но и эта бронза получилась с золотым отливом.

«Проснулись ли мы знаменитыми? У Насти перед Олимпиадой было 800 подписчиков, а сейчас тысяч 60, — с юмором подвел олимпийские итоги Крушельницкий. — Я? У меня человек семь добавилось. Не обидно. Меня соцсети не волнуют».

Однако после победы наших керлингистов заволновались в WADA. К российским спортсменам внимание в Пхенчхане приковано самое пристальное. Даже при малейшем подозрении их пробы рассматриваются под лупой. И, согласно последним сообщениям СМИ, мы снова попались. И что самое удивительное — на «любимом» мельдонии, в употреблении которого пока подозревается Крушельницкий. Сам спортсмен считает, что этот запрещенный препарат ему подмешали. Теперь с дрожью в коленях ждем 19 февраля, когда станет известен результат вскрытия пробы В.

Последнюю бронзу в копилку сборной России принес Илья Буров во фристайле в дисциплине «акробатика». Стабильно выступив в отборочных этапах, россиянин справился с нервами в главном финале, где сумел опередить основных соперников — соотечественника Павла Кротова, канадца Оливье Рошона и белоруса Станислава Гладченко. Победил же в этом виде Александр Абраменко из Украины. Приятно, что на пьедестале почета — вопреки напряженным отношениям между двумя странами — Александр и Илья стояли обнявшись.

«У нас хорошие отношения с Абраменко. Мы дружим, везде всё вместе делаем. Никакой вражды нет. Медаль посвящаю детям. Я планирую ехать на следующую Олимпиаду. Хочу золото? Как здоровье позволит. В Корее условия прекрасные. Только погода иногда не радовала из-за сильного ветра. А так всё классно, всё понравилось», — передает слова Бурова «Чемпионат».

Красная машина

Олимпийский вестник невозможно представить без хоккея, который в Пхенчхане, пожалуй, пострадал больше всех. Здесь также не обошлось без МОКа, который не смог договориться с НХЛ об участии заокеанских хоккеистов в Играх. Поэтому впервые с 1994 года турнир проходит без участия ребят из НХЛ.

В отсутствие россыпи звезд главный фаворит — сборная России. Правда, на старте турнира команда Олега Знарка трижды оказалась в эпицентре скандала. Сначала россияне «попали» из-за тренировочной формы с фирменным нанесением Red Machine. Организаторам этот шаг не понравился, и они потребовали от наших ребят переодеться. Возможно, нервотрепка сказалась на первом матче в турнире, который сборная России проиграла не самой сильной команде — Словакии. Причем по ходу встречи наша команда выигрывала со счетом 2:0. Дальше, конечно, подопечные Знарка разнесли в пух и прах Словению (8:2) и довольно уверенно победили США (4:0), но состояние тревоги за результат всё равно не отпускает. Тем более что словаки в нашей группе заняли последнее место. Впрочем, конечно, далекие выводы по первому раунду делать не стоит. Все-таки он носит чисто формальный характер, так как все участники вышли во второй групповой турнир. Команда же Олега Знарка, заняв 1-е место в группе В, вышла напрямую в четвертьфинал, миновав стадию 1/8 финала.

После победы над сборной США Знарок был привычно лаконичен. «Отличные впечатления. Насколько было важно выиграть и сразу пройти в четвертьфинал? А как вы считаете? Готовились ко всем ситуациям. Хорошо, что выиграли. У нас всё отлично. У нас команда. Каждый хоккеист играет важную роль в команде», — отметил главный тренер сборной России.

лонг спорт7 Игра Россия–США по хоккею среди мужчин группового этапа на XXIII зимних Олимпийских играх Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигурантом еще одного скандала оказался лидер мужской сборной Илья Ковальчук, побывавший на женском хоккее и после выдавший ставшую знаменитой фразу. «Женский хоккей — это не мое, всё не как у людей», — заявил Илья, чем сильно разозлил наших девушек.

Четвертьфинал с участием женской сборной России по хоккею все ждали с большим опасением, в чем нет ничего удивительного, ведь на групповом этапе россиянки проиграли все матчи с общим счетом 1:15! Конечно, нашим девочкам попались сильные соперники, но команда сама по себе действовала уж слишком беззубо. В плей-офф сборную России ждал победитель группы В — команда Швейцарии, не проигравшая ни одной встречи. Первые два периода прошли в равной борьбе, но на второй перерыв мы ушли, ведя в счете 3:2. В заключительной 20-минутке наши девочки совершили невозможное, забросив еще три шайбы. Как итог 6:2 — победа российской команды, которая с лихвой взяла реванш за сочинское поражение от той же Швейцарии (0:2). Главной героиней встречи по праву надо признать Анну Шохину. Она набрала в этом матче четыре очка (две шайбы + две передачи).

Выход в полуфинал — это самый громкий успех наших девочек на олимпийских турнирах. Теперь на пути к решающему матчу у россиянок самый грозный соперник — Канада. Но кто теперь скажет что-то плохое в адрес девчонок?! Наверное, даже Ковальчук воздержится, который в них не верил.