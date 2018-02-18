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Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею на ОИ

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане сыграет с одним из победителей встречи между командами сборной Словении и Норвегии. Об этом сообщает телеканал RT.

Российские хоккеисты обеспечили выход в четвертьфинал, обыграв сборную США в третьем матче группового этапа. Встреча закончилась со счетом 4:0. По две шайбы в ворота американцев забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

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