Вратарь сборной США высоко оценил игру российских хоккеистов

Голкипер олимпийской сборной США по хоккею и выступающий в КХЛ финского «Йокерита» Райан Запольски заявил о высоком уровне российских хоккеистов в матче на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Два из четырех голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое», — приводит слова голкипера «Газета.ру».

Как заявил Запольски, из-за поражения от команды России американцам придется играть дополнительный матч, что «лучше, чем день отдыха», так как у игроков США будет лишняя игра, чтобы лучше наладить взаимодействие.

Напомним, в субботу олимпийская сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 4:0 в матче групповой стадии на Олимпиаде в Пхенчхане. Дублями в составе российской команды отметились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Победив американцев, сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места в группе.

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