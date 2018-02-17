Ковальчук побил рекорд Буре по голам россиян на Олимпийских играх

Российский хоккеист Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству голов в составе национальной команды на олимпиадах, забив 12-ю шайбу в матче против США.

Ковальчук отличился забитой шайбой за несколько минут до окончания второго периода. В начале третьего периода он также забил шайбу в ворота американцев. В первом периоде две шайбы забил Николай Прохоркин, передает «Спорт-экспресс».

В настоящее время российские хоккеисты обыгрывают сборную США со счетом 4:0.

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