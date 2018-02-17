Ковальчук побил рекорд Буре по голам россиян на Олимпийских играх
Российский хоккеист Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству голов в составе национальной команды на олимпиадах, забив 12-ю шайбу в матче против США.
Ковальчук отличился забитой шайбой за несколько минут до окончания второго периода. В начале третьего периода он также забил шайбу в ворота американцев. В первом периоде две шайбы забил Николай Прохоркин, передает «Спорт-экспресс».
Ковальчук! 3:0! #Olympics pic.twitter.com/6mth84Alue— Спорт БО (@Sport_BO) 17 февраля 2018 г.
В настоящее время российские хоккеисты обыгрывают сборную США со счетом 4:0.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter