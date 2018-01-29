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Хоккеист Ковальчук отказался читать правила МОКа для олимпийцев из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не собирается читать правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде-2018, который ранее были опубликованы Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Это не те вещи, которыми мы должны быть озабочены, потому что мы не можем их контролировать. Там есть какие-то правила, но я не буду их читать. Мы едем на Олимпиаду, и все знают, откуда мы», — заявил Ковальчук в интервью газете «Спорт-экспресс».

Как писал портал iz.ru, МОК опубликовал правила для спортсменов из российской делегации 26 января. В частности, им запрещено использовать флаги, эмблемы и другие символы России. Кроме того, им запрещено размещать их на своих страницах в социальных сетях.

Следить за российскими спортсменами и членами делегации будет специальная комиссия, созданная МОКом. Нарушителей будут отстранять от участия в Играх.

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