Российские хоккеисты разгромили словенцев на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали уверенную победу над сборной Словении во втором туре групповой стадии олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.

Хет-триком в матче отметился Кирилл Капризом, дублем — Илья Ковальчук. По шайбе забросили Сергей Мозякин, Илья Каблуков и Александр Барабанов. В составе словенцев точными бросками отметились Ян Муршак и Жига Панце.

Стоит отметить, что в первом матче российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3.

В следующем матче россияне сразятся с американской командой. Встреча состоится в субботу, 17 февраля.

Согласно регламенту олимпийского турнира, победители трех групп и лучшая вторая команда получат путевки в четвертьфинал. Оставшиеся сборные продолжат борьбу за медали со стадии 1/8 финала.

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