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Сборная США по хоккею обыграла Словакию на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Сборная США по хоккею победила команду Словакии в матче группового этапа Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе Словакии отличился Андрей Кудрна. За команду США шайбы забросил Райан Донато.

Сборная США вышла на первое место в группе B с четырьмя очками, команда Словакии занимает второе место (3), словенцы — третье (2), команда олимпийских атлетов из России — четвертое (0). 

Россияне 16 февраля встретятся со сборной Словении. В первом матче турнира подопечные Олега Знарка уступили словакам (2:3).

Ранее сообщалось, что женские сборные Канады и США по хоккею подрались на Олимпиаде.

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