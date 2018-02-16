Сборная США по хоккею обыграла Словакию на Олимпиаде

Сборная США по хоккею победила команду Словакии в матче группового этапа Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе Словакии отличился Андрей Кудрна. За команду США шайбы забросил Райан Донато.

Сборная США вышла на первое место в группе B с четырьмя очками, команда Словакии занимает второе место (3), словенцы — третье (2), команда олимпийских атлетов из России — четвертое (0).

Россияне 16 февраля встретятся со сборной Словении. В первом матче турнира подопечные Олега Знарка уступили словакам (2:3).

Ранее сообщалось, что женские сборные Канады и США по хоккею подрались на Олимпиаде.