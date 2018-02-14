Сборная РФ по хоккею проиграла команде Словакии в стартовом матче ОИ

Мужская сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в своем стартовом матче на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Встреча группы B завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). При этом в первом периоде российские хоккеисты забили в ворота противника две шайбы за две минуты.

В составе россиян шайбы забросили Владислав Гавриков (на третьей минуте матча) и Кирилл Капризов (на пятой минуте).

Сборной Словакии очки принесли игроки Петер Олвецки, Мартин Бакош и Петер Черешняк.

Следующим соперником российской сборной станет команда Словении. Игра состоится 16 февраля.