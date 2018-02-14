Станя: «Если мы составим конкуренцию России, это будет достижением»

Сегодня в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 российская сборная встретится с командой Словакии. Этот коллектив удивил экспертов и болельщиков отсутствием в своем составе представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в заявку был включен только защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Михал Чайковски. При этом ни один хоккеист братиславского «Слована», играющего в КХЛ, в Пхенчхан не попал.

О причинах столь необычной кадровой политики наших ближайших соперников в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал экс-голкипер сборной Словакии Растислав Станя. В составе своей национальной команды словацкий хоккеист выиграл чемпионат мира 2002 года, а российским болельщикам он известен по выступлениям в КХЛ за череповецкую «Северсталь» и московский ЦСКА.

— Что из себя представляет нынешняя сборная Словакии?

— У нас новый главный тренер из Канады Крэйг Рэмзи. Он надеется привить сборной новую систему игры — у нас была не очень хорошая организация. Надеемся, что сейчас Словакия сможет оказать сопротивление сильнейшим участникам Олимпиады. В последние годы наша команда очень мало забивала, поэтому и нужна система, позволяющая мало пропускать. А для этого нам необходима качественная защита и вратарь.

— Почему из КХЛ был приглашен в сборную только Михал Чайковски и не заявлено ни одного человека из «Слована»?

— У «Слована» этот сезон не получается — команда играет слабо. Рэмзи уже говорил, что игроки в тех матчах братиславского клуба в КХЛ, которые он видел, ему не понравились. Было решено делать ставку на хоккеистов словацкой Суперлиги. Это стало сюрпризом для нас. Но только Олимпиада покажет, как себя покажут игроки из нашего чемпионата.

— Нынешний вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек был основным голкипером сборной Словакии на прошлогоднем чемпионате мира в Кельне. Вас удивило, что его не взяли на Олимпиаду?

— Это очень удивило. Но главный тренер сразу сказал, что будет смотреть в основном матчи чемпионата Словакии. И ориентироваться на игроков, которых он видит. А матчи Гудачека за «Северсталь» ему не понравились — он не играл так, как нужно для сборной. Поэтому тут основной вопрос: сколько игр Юлиуса видел Рэмзи? Возможно, ему нужно было чуть побольше бывать в России и просматривать матчи КХЛ с участием Гудачека.

— Вас удивил его удачный дебют в КХЛ?

— Я знал, что он готов играть в КХЛ. Перед этим Юлиус провел хороший сезон в Швеции, а также неплохо играл в сборной Словакии. Я играл в Череповце и знаю, как там всё устроено. Было ясно, что «Северстали» надо найти хорошего вратаря. Если у него всё получится, у команды тоже пойдет игра.

— Гудачеку нравится в Череповце? Как он отзывается об этом городе?

— Перед тем как подписать контракт с «Северсталью», он мне позвонил и спросил, как живется в городе. И я сказал ему про Череповец только хорошие слова и посоветовал ехать туда. Мне лично очень нравилось в этом городе, когда я там играл.

— В КХЛ он уже прославился акробатическими приветственными номерами для зрителей во время матчей, прозванными «Гудашоу». Давно он этим увлекается?

— В Словакии в начале выступлений за «Кошице» Юлиус делал такие вещи. Уже потом, в чемпионате Швеции ему всё это понравилось. Там даже было сделано большое шоу с его участием. Болельщикам нравится, что есть вратарь, который любит делать такие вещи. Правда, не все голкиперы готовы к этому.

— Что скажете о единственном игроке КХЛ в сборной Словакии — защитнике Михале Чайковски?

— Это большой, габаритный защитник. Судя по предолимпийским тренировкам, у нас очень высокорослая и большая команда. Видел тренировку Словакии и понял: на такой большой площадке надо, чтобы перед воротами сильно и жестко играла оборона. Нам нужно, чтобы Чайковски хорошо играл. Но пока я только один раз видел его на тренировке — посмотрим, как он сыграет на Олимпиаде.

— От кого из словацких игроков российским хоккеистам стоит ждать сюрпризов?

— Там есть два молодых игрока, которые хорошо играли в словацкой лиге. Это Михал Криштов и Матей Паулович. Они вместе выступают за команду «Нитра». Этот сезон они проводят очень хорошо. Ребята могут стать открытием этой Олимпиады.

— Наблюдали за сборной России на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала?

— Для многих было сюрпризом, что почти весь состав команды набран из СКА и ЦСКА. Но для меня тут нет неожиданностей. Я знаю, что это хорошие игроки, а Олег Знарок — сильный тренер.

— Может ли команда Словакии забрать очки у сборной России — как это было в Сочи-2014, где она победила нашу команду по буллитам (0:1)?

— Это абсолютно разные ситуации. Но завтрашняя игра многое решит для нас. Мы понимаем, что российская команда будет одной из лучших на Олимпиаде. Но если мы составим ей конкуренцию, это будет большим достижением для Словакии. Тогда и с США нам будет легче. Американцы нам по силам. А вот Россия — одна из лучших команд.

— Что думаете об угрозе исключения «Северстали» из КХЛ?

— Я слышал про ситуацию с «Северсталью». Жаль, если в городе не будет большого хоккея — я играл в Череповце, знаю, как там его любят. Хоккей — это всё для города. При этом там есть новый красивый дворец спорта. Будет очень обидно, если там исчезнет большой хоккей.

— Вы играли в «Северстали» с молодым Вадимом Шипачёвым. Почему у него не получилось заиграть в НХЛ?

— Я играл с Вадимом в «Северстали». Видел некоторые его игры за «Вегас». Не знаю, почему у него не получилось. Шипачёв — отличный игрок. Но, похоже, ему дали очень мало игрового времени.

— Как оцените игру ЦСКА и «Северстали» в нынешнем сезоне КХЛ?

— ЦСКА — один из лидеров КХЛ, а «Северсталь» всегда борется за место в плей-офф. Надеюсь, они выполнят свои задачи — армейцы возьмут Кубок Гагарина, а череповчане сыграют в этом турнире.