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СМИ: Россия примет два МЧМ по хоккею в ближайшие 14 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) определилась с местами проведения 14 следующих молодежных чемпионатов мира (МЧМ).

По информации журналиста TSN Горда Миллера, которую он опубликовал в Twitter, Россия станет хозяйкой первенства в 2023 и 2031 годах.

Стоит отметить, что последний молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в России в 2013 году в Уфе. Тогда победу праздновала сборная США. Россияне довольствовались бронзовой наградой.

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