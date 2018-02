СМИ: Россия примет два МЧМ по хоккею в ближайшие 14 лет

Международная федерация хоккея (ИИХФ) определилась с местами проведения 14 следующих молодежных чемпионатов мира (МЧМ).

По информации журналиста TSN Горда Миллера, которую он опубликовал в Twitter, Россия станет хозяйкой первенства в 2023 и 2031 годах.

World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:

2019 Canada

2020 Czech Rep

2021 Canada

2022 Sweden

2023 Russia

2024 Canada

2025 USA

2026 Canada

2027 Finland

2028 Czech Rep

2029 Canada

2030 USA

2031 Russia

2032 Canada