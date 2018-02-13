СМИ: Россия примет два МЧМ по хоккею в ближайшие 14 лет
Международная федерация хоккея (ИИХФ) определилась с местами проведения 14 следующих молодежных чемпионатов мира (МЧМ).
По информации журналиста TSN Горда Миллера, которую он опубликовал в Twitter, Россия станет хозяйкой первенства в 2023 и 2031 годах.
World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:— Gord Miller (@GMillerTSN) 13 февраля 2018 г.
2019 Canada
2020 Czech Rep
2021 Canada
2022 Sweden
2023 Russia
2024 Canada
2025 USA
2026 Canada
2027 Finland
2028 Czech Rep
2029 Canada
2030 USA
2031 Russia
2032 Canada
Стоит отметить, что последний молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в России в 2013 году в Уфе. Тогда победу праздновала сборная США. Россияне довольствовались бронзовой наградой.