Латвиец задержан за кражу клюшек у хоккеистки из Финляндии на ОИ–2018

Гражданина Латвии задержали в Южной Корее за кражу пяти клюшек хоккеистки сборной Финляндии перед матчем олимпийского турнира на Играх 2018 года, которые проходят в Пхенчхане.

По словам замначальника латвийской госполиции Артиса Велшса, мужчина признался в краже и был освобожден до 26 февраля под подписку о невыезде, передает портал NRA.lv.

Как отмечает портал, совершивший кражу гражданин Латвии 1990 года рождения был ранее судим.

Он пробрался в комнату, где хранилась экипировка финской сборной по женскому хоккею, в воскресенье перед матчем между Финляндией и США и похитил клюшки.

Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили об увиденном в полицию.

Зимние Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Подробная информация о ходе соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.