Прямой эфир
Сюжет:

Латвиец задержан за кражу клюшек у хоккеистки из Финляндии на ОИ–2018

0
Фото: Global Look Press/Stefan Lantz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданина Латвии задержали в Южной Корее за кражу пяти клюшек хоккеистки сборной Финляндии перед матчем олимпийского турнира на Играх 2018 года, которые проходят в Пхенчхане.

По словам замначальника латвийской госполиции Артиса Велшса, мужчина признался в краже и был освобожден до 26 февраля под подписку о невыезде, передает портал NRA.lv.

Как отмечает портал, совершивший кражу гражданин Латвии 1990 года рождения был ранее судим.

Он пробрался в комнату, где хранилась экипировка финской сборной по женскому хоккею, в воскресенье перед матчем между Финляндией и США и похитил клюшки. 

Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили об увиденном в полицию. 

Зимние Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Подробная информация о ходе соревнований доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество инфицированных норовирусом на Олимпиаде увеличилось до 177 человек
Российские хоккеистки уступили канадкам в стартовом матче на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017