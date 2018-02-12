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Количество инфицированных норовирусом на Олимпиаде увеличилось до 177 человек

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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa
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Количество инфицированных норовирусом на Олимпийских играх в Пчёнчхане увеличилось до 177 человек.

Информацию об этом распространил оргкомитет Олимпиады в понедельник, 12 февраля.

«По состоянию на воскресенье выявлено 177 подтвержденных случаев заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на 19 человек», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом отмечается, что 68 человек уже выздоровели и вернулись к работе.

Роспотребнадзор еще 9 февраля информировал россиян о вспышке норовирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане.

Отмечается, что инфицированные были выявлены среди персонала пищеблоков. Чтобы избежать заражения, рекомендовано мыть руки перед едой, не есть быструю многокомпонентную пищу (типа шаурмы) для употребления «на ходу», а для питья использовать только бутилированную или кипяченую воду.

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