Женская сборная РФ по хоккею впервые обыграла Канаду на МЧМ

Женская сборная России по хоккею впервые в истории обыграла канадок на молодежном чемпионате мира.

Прошедшая в подмосковном Дмитрове встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок. В составе российской команды шайбы забросили Мария Александрова на 7-й минуте встречи, Дарья Белоглазова на 33-й минуте и Оксана Братищева на 51-й, сообщает «Газета.ру».

В составе команды Канады шайбы забросили Сара Филлер и Маргарет Макичерн.

Следующими соперницами россиянок на МЧМ станут американки, матч пройдет 7 января.

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