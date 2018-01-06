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Капитан сборной Швеции рассказал, почему выбросил медаль на МЧМ

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund
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Капитан молодежной сборной Швеции по хоккею Лиас Андерссон объяснил, зачем он выбросил серебряную медаль чемпионата мира 2018 года на трибуну болельщиков.

«Не хочу получать медаль, проиграв финал. На трибуне ее хотели больше, чем я. А у меня уже есть серебряная медаль юношеского первенства мира, мне не нужна еще одна такая же», — приводит слова хоккеиста издание Expressen.

Как сообщал портал iz.ru, Лиас Андерссон снял с шеи свою серебряную медаль и бросил ее на трибуны стадиона. По итогам проигрыша в матче сборной Швеции против Канады спортсмен не смог сдержать слез.

Сборная Канады одержала победу над командой Швеции в финале молодежного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало со счетом 3:1.

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