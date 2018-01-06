Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Нью-Йорк Айлендерс»

«Питтсбург» в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде разгромил «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Шайбой в матче отметился российский хоккеист Евгений Малкин.

Помимо россиянина, шайбы забрасывал дважды Дэниэл Спронг и Сидни Кросби, передает агентство «Р-Спорт».

После 43 туров «Пингвины» занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 45 очков. «Питтсбург» отстает от «Каролины» на один балл, однако у «Кейнс» есть три игры в запасе.

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