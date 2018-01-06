Молодежная сборная Канады по хоккею выиграла чемпионат мира

Хоккеисты молодежной сборной Канады по хоккею обыграли команду Швеции в финале чемпионата мира, который прошел в Баффало в США.

Финальный матч завершился победой североамериканцев со счетом 3:1. Забитыми шайбами в составе канадской команды отметились Диллон Дьюд на 22-й минуте, Тайлер Стинберген на 59-й минуте и Алекс Форментон на той же минуте. В команде Швеции отличился Тим Содерлунд на 32-й минуте, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу сборная США разгромила команду Чехии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

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