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Шведы и канадцы вышли в финал ЧМ по хоккею среди молодежи

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Молодежные сборные Канады и Швеции – финалисты чемпионата мира.

В полуфинале «кленовые листья» разгромили команду Чехии – 7:2. Шведы обыграли, обидчиков нашей сборной в ¼ финала, американцев – 4:2. 

Российская молодежь впервые за 8 лет останется без медалей чемпионата. Подопечным Валерия Брагина не удалось повторить «золотой» успех Баффало-2011.

Канадцы в 26-й раз сыграют в финале молодежного ЧМ, в их активе 16 побед. Шведская команда имеет лишь 2 титула чемпионов мира 1981 и 2012 годов. В финальных матчах соперники до этого встречались пять раз. Во всех играх победу неизменно одерживала канадская молодежь.

Решающая встреча турнира состоится 6 января в 4:00 по московскому времени.

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