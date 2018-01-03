Брагин прокомментировал поражение России от США на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России заявил, что в проигранном американцам матче российские хоккеисты показали свой максимум. Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Брагин отметил, что американцы мощно начали и владели преимуществом в первом периоде. Во втором отрезке матча доминировали российские хоккеисты, а заключительный отрезок матча был равным.

При этом специалист подчеркнул, что тренерский штаб «достал из каждого игрока максимум».

«Групповой этап всегда является подготовительным к решающим играм. Хорошо подготовились, физически команда выглядела хорошо. Какие эмоции от турнира? Очень жаль. Но это хоккей», — резюмировал Брагин.

Как писал портал iz.ru, молодежная сборная России уступила американской команде в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:2.

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