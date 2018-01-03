Российские хоккеисты проиграли США в четвертьфинале МЧМ

Молодежная сборная России не сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира по хоккею, уступив сборной США. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу американцев.

Американцы вышли вперед уже на 3-й минуте – отличился Киффер Беллоуз. Россияне сумели восстановить статус-кво спустя восемь минут. Шайбу в ворота американской дружины забросил Марсель Шолохов. Вскоре же подопечные Валерий Брагина пропустили вторую шайбу. Точным ударом отметился Кайлер Ямамото.

Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб, а в начале третей 20-минутки Андрей Алтыбармакян сравнял счет.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь поразил ворота россиян, оформив дубль. В концовке встречи российская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока, однако это не принесло результатов. Четвертую шайбу уже в пустые ворота забросил Джоуи Андерссон.

Таким образом, сборная США за выход в финал поборется с шведами, а канадцы – с чехами. Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 5 января.

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