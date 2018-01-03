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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

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Фото: REUTERS/James Guillory
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Дубль российского нападающего, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принес столичной команде победу в матче с «Каролиной», решающую шайбу хоккеист забросил в овертайме, упрочив лидерство в таблице лидеров НХЛ по голам в дополнительное время.

Матч «Вашингтона» и «Каролины» завершился победой «столичных» со счетом 5:4. В составе Вашингтона отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29), Александр Овечкин (53, 62), сообщает ТАСС.

В составе «Каролины» шайбы забросили Виктор Раск (6, 32), Элиас Линдхольм (46), Теуво Терявайнен (48).

Овечкин после игры с «Каролиной» вышел на второе место в истории «Вашингтона» по числу проведенных за клуб матчей, в активе россиянина уже 962 игры.

В матче с «Каролиной» российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил свою пятую шайбу в этом сезоне.

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