Капитан команды Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерсон, огорченный вторым местом команды в молодежном чемпионате мира по хоккею, выбросил свою серебрянную медаль на трибуны стадиона. Спортсмен не сдержал слез после проигрыша в финале.

Болельщик,поймавший спортивную награду, сразу же надел ее на себя. Этот момент запечатлел на видео один из зрителей матча.

The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC