Прямой эфир

Капитан команды Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

0
Фото: Global Look Press/Joel Marklund
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерсон, огорченный вторым местом команды в молодежном чемпионате мира по хоккею, выбросил свою серебрянную медаль на трибуны стадиона. Спортсмен не сдержал слез после проигрыша в финале.

Болельщик,поймавший спортивную награду, сразу же надел ее на себя. Этот момент запечатлел на видео один из зрителей матча.

Как сообщал iz.ru, чемпионом стала сборная Канады. С 1982 года канадцы побеждали в турнире 17 раз. Шведы за это время обладали высшей наградой лишь однажды, в 2012 году. Последние четыре года шведская сборная стабильно удерживает четвертое место молодежного мирового чемпионата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная США разгромила Чехию в матче за бронзу МЧМ по хоккею
Брагин прокомментировал поражение России от США на МЧМ по хоккею
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017