Сборная США разгромила Чехию в матче за бронзу МЧМ по хоккею

Молодежная сборная США по хоккею разгромила команду Чехии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира в Баффало.

Встреча «молодежек» США и Чехии завершилась со счетом 9:3 в пользу американцев. В составе команды США покером отметился Трент Фредери, дубль оформил Киффер Беллоуз. По шайбе забросили Райан Пелинг, Джой Андерсон и Патрик Харпер, сообщает «Газета.ру».

В составе команды Чехии шайбы забросили Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.

Позднее в пятницу по местному времени обладателя золотых наград определят команды Канады и Швеции. Матч начался в 4:00 по московскому времени.

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