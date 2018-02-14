Разведка боем

Сегодня в Южной Корее в рамках ХХIII зимних Олимпийских игр стартует мужской хоккейный турнир. Столица главного спортивного события четырехлетия делится на два кластера — горный Пхёнчхан, где проходят соревнования по «снежным» видам спорта, и прибрежный Каннын, в котором расположены объекты для «ледовых» видов. Уже в 15:10 мск в Хоккейном центре Каннына российской сборной предстоит провести первый матч в группе — подопечные Олега Знарка, считающиеся одними из фаворитов турнира, встретятся с командой Словакии. На Олимпиаде впервые за последние 24 года отсутствуют игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что дает российским спортсменам преимущество по составу.

При комплектовании команды на Игры в Пхёнчхане Федерация хоккея России (ФХР) сделала ставку на базовый клуб сборной, которым был выбран СКА.

— Для многих в Словакии стало сюрпризом, что сборная России собрала в своих рядах очень много хоккеистов из СКА и ЦСКА, — рассказал «Известиям» бывший вратарь сборной Словакии, ЦСКА и «Северстали» Растислав Станя. — Но я давно знал, что ФХР намерена использовать базовый принцип комплектования. И Олег Знарок понимал, что времени на подготовку к Олимпиаде мало — максимум две недели. Поэтому попытался использовать как можно больше готовых клубных связок. И эта команда сейчас является фаворитом Игр в Корее, потому что в ней играют отличные хоккеисты, у которых налажено взаимодействие на льду.

В петербургском СКА было собрано значительное количество российских звезд КХЛ, а также вернувшихся из-за океана игроков НХЛ в лице Павла Дацюка, Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова, Сергея Калинина и не получившего приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Плотникова. Главный тренер сборной России Олег Знарок с 2016 года работает на аналогичной должности и в СКА. В армейских командах трудится и весь его штаб, включая старшего тренера Харийса Витолиньша и наставника вратарей Рашита Давыдова.

Вызван в сборную России и серьезный десант из московского ЦСКА. Перед началом сезона ряды красно-синих пополнили вернувшиеся из НХЛ Алексей Марченко и Никита Нестеров, а также главная российская молодая звезда КХЛ — Кирилл Капризов. Лидеры армейцев Сергей Андронов и Иван Телегин вместе с Сергеем Калининым составят третье, «силовое» звено. А главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отвечает в штабе национальной команды за работу с защитниками и игру в меньшинстве еще со времен, когда являлся помощником Дмитрия Квартальнова.

— Безусловно, это тяжелая группа и тяжелые соперники — и Россия, и США, — заявил «Известиям» защитник сборной Словакии и екатеринбургского «Автомобилиста» Михал Чайковски. — Особенно это касается русских. Я знаю всех их хоккеистов, это игроки очень высокого уровня. Но с любым соперником можно бороться, и мы намерены биться за победу с каждым.

Из всего состава российской сборной армейские коллективы не представляют только вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин. Оба выступают за магнитогорский «Металлург», в составе которого за последние годы они выиграли два Кубка Гагарина. Принесший «Магнитке» эти титулы тренер Илья Воробьев также работает в штабе сборной с момента прихода в нее Олега Знарка — в ноябре 42-летний специалист был уволен из «Металлурга» и полностью сосредоточился на работе с главным хоккейным коллективом страны.

Интересно, что Василий Кошечкин изначально не был кандидатом в национальную команду. Лишь летом, когда окончательно стало ясно, что с отказом НХЛ отпустить своих хоккеистов в Корею Россия не досчитается Сергея Бобровского и Андрея Василевского, 34-летний уроженец Тольятти стал рассматриваться в качестве третьего вратаря. В ходе сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он выглядел лучше молодых стражей ворот СКА и ЦСКА Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина. Уже на декабрьском Кубке «Первого канала» Василий Кошечкин был поставлен в основу, и успешная игра сделала его основным голкипером сборной.

— Вася сумел воспользоваться шансом и в нужный момент доказал свое право быть основным в сборной на Олимпиаде, — сказал «Известиям» вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин. — На сегодня Кошечкин — самый лучший, стабильный и опытный российский вратарь КХЛ. Человек, который не опускается ниже определенной планки, но умеет поймать кураж и выручить команду в нужный и решающий момент, что будет очень важно для сборной на Олимпиаде.

Команда Словакии сейчас является одной из главных загадок Олимпиады. В прошлом году ее главным тренером стал канадец Крэйг Рэмзи. При формировании состава он принял решение опереться на игроков чемпионата республики и вызвал из КХЛ только Михала Чайковски, проигнорировав словацкого голкипера «Северстали» Юлиуса Гудачека.

— В последние годы в игре нашей команды не было хорошей системы — Рэмзи пытался ее привить, — пояснил Растислав Станя. — На мой взгляд, у него это получается. В последних крупных турнирах Словакия мало забивала, Крэйг в первую очередь добивается надежной игры в обороне. Отсюда и малое количество игроков КХЛ — у «Слована» этот сезон не получается, команда играет плохо. Но количество хоккеистов из словацкой лиги на Олимпиаде все равно стало для нас сюрпризом. Удивило и отсутствие Гудачека, но Рэмзи говорил, что не смотрел все матчи «Северстали». И в тех, которые тренер видел, Юлиус не впечатлил его. Для российских хоккеистов это будет соперник-загадка. Не думаю, что Словакия отберет очки у вашей сборной, но нам важно показать себя на ее фоне, чтобы более уверенно подойти к играм с США и Словенией.

При этом обилие новых имен в составе команды соперников не смущает тренерский штаб нашей сборной.

— Не скажу, что трудно изучать словаков — с учётом того, что у них только один игрок из КХЛ, — заявил «Известиям» Харийс Витолиньш. — Мы больше ставим свою игру, мы должны навязывать ее соперникам. Независимо от того, какой у них состав.

В пятницу российские хоккеисты встретятся с игроками из Словении. Завершат групповой турнир они через сутки игрой с американцами.

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