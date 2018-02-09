Игорь Шестеркин: «В сборной все за чистый спорт»

В предолимпийский сезон одной из главных интриг относительно состава хоккейной сборной России было то, кого из вратарей тренерский штаб выберет в качестве основного. После отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков своих клубов в Пхёнчхан стало ясно, что подопечные Олега Знарка не смогут рассчитывать на голкиперов Сергея Бобровского и Андрея Василевского, выступавших на последних четырех чемпионатах мира. Ожидалось, что основным стражем ворот национальной команды станет кто-то из молодых вратарей — например, Илья Сорокин или Игорь Шестеркин. В 2016-м оба выступали за молодежную сборную России, выигравшую серебро чемпионата мира. В последующие полтора года им удалось завоевать бронзовые медали уже на двух «взрослых» мировых первенствах.

Параллельно оба 22-летних голкипера смогли завоевать место в основе топ-клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — СКА и ЦСКА. Илья Сорокин вытеснил из состава московских армейцев нынешнего стража ворот сборной Швеции Виктора Фаста, и сейчас успешно конкурирует с его соотечественником Ларсом Юханссоном. Игорю Шестеркину приходится делить место в основе СКА с финном Миккой Коскиненом, также входящим в состав национальной команды своей страны.

В конце 2017 года тренерский штаб сборной России всё же сделал ставку на опыт. В состав был вызван страж ворот магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Успешное выступление на декабрьском Кубке «Первого канала» почти гарантировало ему статус первого номера в Корее. При этом в последнем выставочном матче со «Спартаком» шанс проявить себя дали именно Игорю Шестеркину.

В эксклюзивном интервью «Известиям» накануне старта Олимпиады голкипер СКА рассказал о получении приглашения на Игры от МОКа и выступлениях на чемпионатах мира, а также поделился впечатлениями от выигрыша в составе СКА Кубка континента — приза, который вручается лучшему клубу регулярного чемпионата КХЛ.

— Предолимпийский сбор отличается от проводившихся перед последними двумя чемпионатами мира?

— Сборы проходят так же, как и раньше. Мы всегда со всей ответственностью относимся к тренировкам в составе национальной команды — и перед этапами Евротура, и перед чемпионатом мира. Про Олимпиаду даже говорить не надо. Я очень рад, что вызван в сборную. Надо продолжать работать, доказывать свой уровень на тренировках. Всё будет зависеть только от меня.

— На вашем моральном состоянии сказываются допинговые атаки на российский спорт?

— Никак не сказываются. Допинг это допинг, а в нашей сборной все за чистый спорт. Уверен, в нашей команде никто ничего не принимает. Поэтому ничего страшного. Паники нет — мы готовимся играть за нашу страну.

— Когда увидели свою фамилию в списке приглашенных в Пхёнчхан, камень с души упал?

— Я никогда не попадался на допинге, поэтому особых переживаний накануне публикации списка приглашенных хоккеистов не было. Но потом, когда начали называть фамилии тех, кто не поедет в Пхёнчхан, начал немножко переживать. Не понимаю почему, но появились какие-то сомнения — до тех пор, пока не увидел свою фамилию в списке.

— Вас удивил перечень не приглашенных в Корею хоккеистов?

— Да. Если честно, я не понимал, что произошло. Все ребята — достойные игроки. Они вполне могли попасть в окончательную заявку национальной команды, если бы им пришло приглашение от МОКа.

— Часть сезона КХЛ у вас не было игровой практики — за СКА выступал Микко Коскинен. Были трудности в связи с этим?

— Здоровая конкуренция — это всегда хорошо. Мы практически весь сезон играем пополам. Просто был момент, когда я получил травму. За счет этого у нас с Микко получилась разница в две-три игры. Здесь нет ничего страшного — на недостаток игровой практики мне жаловаться не приходится.

— Ожидали появления Василия Кошечкина в сборной и столь быстрого получения им статуса первого вратаря?

— Я за этим не следил. Сейчас надо просто выходить на лед и показывать свою игру. Если я докажу тренерам, что достоин быть основным, то буду первым номером. Всё зависит только от меня.

— Вы были третьим вратарем на двух последних ЧМ в Москве и Кельне. Что вам это дало?

— На этих турнирах я не сыграл ни одного матча, но оба чемпионата мира дали мне очень многое. Было крайне полезно поработать рядом с Серегой Бобровским и Андреем Василевским. Было интересно посмотреть за ребятами, как они играют и тренируются. Все-таки оба давно выступают в НХЛ, являются лидерами своих клубов. Было интересно столкнуться с их заокеанским опытом. Для меня как для вратаря, не имеющего большой международной практики, это стало отличной школой.

— Что отличает их от вратарей команд КХЛ?

— Сама игра у всех одинаковая — тут я бы не стал отличать вратарей НХЛ от вратарей КХЛ. Важно то, кто и как готовит себя к играм, как контролирует свою форму.

— Вас удивило, с каким отрывом СКА выиграл нынешний регулярный чемпионат?

— Нет, не удивило. Просто у нас хорошие команда и тренерский штаб. С первого предсезонного сбора мы с максимальной серьезностью готовились к регулярному чемпионату КХЛ. После Олимпиады будем продолжать в том же духе в плей-офф, чтобы снова выиграть Кубок Гагарина.

— Для СКА важен второй в истории выигрыш Кубка континента?

— Для меня это было второстепенным. Все мысли только о Кубке Гагарина.

— За 10 лет никому не удавалось выиграть регулярку и плей-офф в один сезон…

— Тем приятнее будет завоевать этот трофей после победы в регулярном чемпионате.

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