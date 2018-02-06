Хоккеисты летят в Корею с минимальными потерями

Сегодня хоккейная сборная России вылетает в Южную Корею, где начнет подготовку к зимним Олимпийским играм. Перед поездкой в Пхенчхан подопечные Олега Знарка сыграли заключительный выставочный матч против московского «Спартака», одержав победу со счетом 2:1 в овертайме. В начале прошлой недели нашей команде удалось победить сборную Белоруссии (3:0).

К хоккейному турниру, который традиционно считается гвоздем олимпийской программы, российская команда должна подойти в своей оптимальной форме, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

— Думаю, сейчас сборная постепенно нащупывает свою игру, — заметил он. — Понятно, что есть еще какие-то шероховатости, отдельные недочеты, но это нормально для выставочных матчей. Они для того и нужны, чтобы выявить какие-то огрехи и их устранить. Главное, чтобы ребята окончательно набрали форму именно к матчам на Олимпиаде.

Для России Игры в Южной Корее будут иметь особое значение. В постсоветский период наша команда еще ни разу не побеждала на главном хоккейном турнире мира. В 1992 году в Альбервиле золото завоевала Объединенная команда спортсменов, составленная из хоккеистов распавшегося двумя месяцами ранее Советского Союза. Под триколором сборная завоевала серебро Нагано-1998 и бронзу Солт-Лейк-Сити-2002. При этом за последние 16 лет россиянам не удавалось попасть даже в призеры. Не удастся отечественным хоккеистам стать победителями под своим флагом и на этот раз — из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) нашей делегации запрещено использовать государственную символику. Однако нынешний статус команды Олега Знарка обязывает ее прервать неудачную серию.

— За два матча ребятам удалось почувствовать партнеров, посмотреть взаимодействия в звеньях и парах, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — И не так принципиально было, с кем именно играть. Главное, что сборная провела нормальную подготовку. Впереди товарищеский матч в Корее. А итоги подготовки мы увидим уже на самой Олимпиаде.

Одной из главных тем прошедших выставочных матчей стало состояние лучшего бомбардира в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергея Мозякина. Для 36-летнего нападающего магнитогорского «Металлурга» это будет первая Олимпиада в карьере. После ноябрьской травмы он был близок к тому, чтобы не попасть на нее, но тренерский штаб сборной решил внести его в окончательный список. Помимо Сергея Мозякина, представителем СКА и ЦСКА в заявке не является лишь его партнер по клубу вратарь Василий Кошечкин.

— Думаю, непосредственно к старту Олимпиады Мозякин наберет оптимальную форму, — сказал Геннадий Величкин. — У Сережи был полуторамесячный перерыв, но уже месяц он работает. За всё время его игры в Магнитогорске я никогда не видел, чтобы Сергей столько времени проводил в тренажерном зале, как в этом году. Видно, что Мозякин выкладывается на полную катушку, чтобы достичь пика формы к середине февраля. И я не сомневаюсь, что он принесет огромную пользу нашей команде на Олимпиаде. На него давила неопределенность — было неизвестно, поедет он на Олимпиаду или нет. А это его последний шанс сыграть на таком турнире. И я видел, какая разгрузка у него произошла, когда его фамилия оказалась в заявке на турнир. Думаю, всё произошло своевременно и логично. Не буду говорить о том, в каком звене Мозякину лучше играть. Он сыграет в том сочетании, в которое его поставит тренер. Несмотря на свои игровые особенности, Сергей способен подстраиваться под игру любых партнеров и тактику любого тренера.

Главным негативным моментом для сборной стала травма защитника Динара Хафизуллина. Еще в первый день сбора в Новогорске он тренировался по индивидуальной программе и не вышел на лед в обеих товарищеских встречах. В воскресенье Олег Знарок заявил, что хоккеист не поедет в Корею — из запасных его могут заменить Егор Яковлев (СКА) или Никита Трямкин («Автомобилист»).

— Травма Хафизуллина, безусловно, потеря для команды, — подытожил Александр Кожевников. — Он достаточно уверенный в себе игрок, отличный защитник. Обидно, что потеряли его. Единственный положительный момент, что это произошло до начала олимпийского турнира. Сложно рассуждать, кто именно заменит Хафизуллина. Только тренерский штаб знает, кто им нужен и под какие задачи. Наверное, Яковлев лучше знаком тренерскому штабу. Они знают о его возможностях, а этот хоккеист понимает требования. Но тут всё зависит от того, какой видит роль этого защитника тренер.

10 февраля в пригороде Сеула сборная России проведет заключительный контрольный матч против хозяев площадки — сборной Южной Кореи. Олимпийский турнир по хоккею среди мужчин начнется 14 февраля. Наша команда сыграет в одной группе с США, Словакией и Словенией.

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