Спортивные выходные с «Известиями»

Профессиональный бокс. Турнир Всемирной боксерской суперсерии. Полуфинал. Мурат Гассиев (Россия) — Юниер Дортикос (Куба)

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом уже вызвал значительный ажиотаж. Уже в начале недели на бой в сочинском Олимпийском парке было продано более 12 тыс. билетов, организаторы же рассчитывают реализовать около 15,5 тыс. На кону в этот вечер будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Сейчас в активе Мурата Гассиева 25 побед (18 нокаутом), его соперник одерживал верх 22 раза (21 нокаутом). Поражений оба боксера пока не имеют. Победитель полуфинала получит шанс провести финальный бой против украинца Александра Усика, который пройдет в мае в Саудовской Аравии.

3 февраля, 22:00. Ледовый дворец спорта «Большой» (Адлер, Сочи). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Выставочный матч. Сборная России — «Спартак» (Москва)

Для национальной команды встреча с красно-белыми станет последней перед вылетом в Южную Корею, где 10 февраля состоится выставочный матч с местной сборной. А уже 14 февраля подопечные Олега Знарка начнут выступление на Играх в Пхенчхане под названием «Олимпийские атлеты из России».

Сейчас тренерский штаб российской команды активно наигрывает связки и решает возникающие кадровые проблемы. Главная из них — травма внесенного в окончательную заявку защитника Динара Хафизуллина. Если хоккеист не успеет восстановиться, его место в сборной займет один из двух запасных игроков обороны — Егор Яковлев или Никита Трямкин. Оба с большой долей вероятности выйдут на лед в матче против «Спартака».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

4 февраля, 15:00. «ВТБ Ледовый дворец» (Москва)

Футбол. Кубок легенд

Сборные ветеранов России, Италии, Германии, Франции, Португалии и команда звезд мирового футбола в очередной раз соберутся в Москве на традиционный Кубок легенд, организованный для ветеранов самой популярной игры в мире. Свое участие в турнире уже подтвердили Франческо Тотти, Гаиска Мендьета, Пьетро Верховод и Кевин Кураньи. В составе отечественной сборной на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Широков и Роман Павлюченко.

В 2018 году Кубок легенд пройдет уже в 10-й раз. Предыдущие девять турниров неизменно выигрывали российские футболисты.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

3 февраля, 12:00 — 18:00, групповой турнир. 4 февраля, 14:00 — 16:45, матчи за пятое, третье и первое места. МСА «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Химки» (Россия) — «Уникаха» (Испания)

Подмосковная команда сейчас находится в зоне плей-офф регулярной части главного европейского клубного баскетбольного турнира. При этом подопечные Георгиоса Барцокаса по-прежнему не могут найти свою игру, чередуя яркие победы с поражениями. Для укрепления позиций химчанам нужно обязательно побеждать в домашних матчах против основных конкурентов. Поэтому встреча с «Уникахой» сверхважна для Алексея Шведа и его команды. В последних играх испанский коллектив набрал отличную форму и всерьез может потеснить российский клуб в борьбе за место в плей-офф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

2 февраля, 20:00. «Арена Мытищи» (Московская область). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Теннис. St.Petersburg Ladies Trophy. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Северной столице собрал элиту мирового тура — Каролину Возняцки, Доминику Цибулкову, Петру Квитову и Кристину Младенич. Также за престижный трофей смогут побороться и две россиянки: Дарья Касаткина и Елена Рыбакова.

Фото: Getty Images/Abbie Parr

2 февраля, 13:00, четвертьфиналы. 3 февраля, 13:00, полуфиналы. 4 февраля, 13:00, финал. Центральный корт «Сибур Арены» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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