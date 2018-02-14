Овечкин «поблагодарил» комиссара НХЛ за возможность лишь смотреть хоккей на ОИ

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о «благодарности» комиссару лиги Гэри Беттмэну за то, что имеет возможность лишь смотреть по телевизору хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане.

Короткое интервью с Овечкиным выложил в Twitter телеканал TSN, корреспондент которого спросил у хоккеиста, смотрит ли он Одимпиаду.

«Нет. Может быть, только хоккей. Вы знаете, еще раз спасибо Беттмэну», — ответил Овечкин.

Напомним, руководство НХЛ ранее приняло решение не останавливать турнир на время Олимпийских игр и не отпускать игроков выступать за свои национальные сборные. Александр Овечкин ранее неоднократно критиковал это решение и заявлял об огромном желании выступить на Олимпиаде. С аналогичными заявлениями также выступали и другие российские игроки НХЛ, в том числе, одноклубники Овечкина по «Вашингтону» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Сборная России по хоккею начнет выступание на Олимпиаде в Пхенчхане в среду, 14 февраля, в 15:10 мск матчем с командой Словакии.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter