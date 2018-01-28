Прямой эфир

Овечкин выиграл конкурс на силу броска в мастер-шоу матча звезд НХЛ

0
Фото: REUTERS/Reinhold Matay-USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в мастер-шоу матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Тампе. Об этом заявила пресс-служба лиги. 

Скорость полета шайбы Овечкина составила около 101,3 мили в час (163 км/ч). Второе место занял Пи Кей Суббан из команды «Нэшвилл». Его результат — 98,7 мили в час. На третьей строчке — Джон Клингберг из «Далласа» (97,6 мили в час).

Александр Овечкин стал первым за 16 лет форвардом, сумевшим выиграть в конкурсе у защитников. До этого, в 2002 году, победу одержал нападающий «Детройта» Сергей Федоров (101,5 мили в час).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в НХЛ
Снежная буря не остановит лучших игроков КХЛ
Чрезвычайные погодные условия не повлияли на график проведения Недели звезд в Астане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017