Овечкин выиграл конкурс на силу броска в мастер-шоу матча звезд НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в мастер-шоу матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Тампе. Об этом заявила пресс-служба лиги.

Скорость полета шайбы Овечкина составила около 101,3 мили в час (163 км/ч). Второе место занял Пи Кей Суббан из команды «Нэшвилл». Его результат — 98,7 мили в час. На третьей строчке — Джон Клингберг из «Далласа» (97,6 мили в час).

Александр Овечкин стал первым за 16 лет форвардом, сумевшим выиграть в конкурсе у защитников. До этого, в 2002 году, победу одержал нападающий «Детройта» Сергей Федоров (101,5 мили в час).

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