Разыграть лишнего

Сегодня в Канныне сборная Олимпийских атлетов из России (ОАР) по хоккею проведет свой второй матч на ХХIII зимних Играх в Пхёнчхане. Противостоять подопечным Олега Знарка будет команда Словении. Однако главная игра группового турнира разрешится завтра: россияне встретятся со своим принципиальным соперником — сборной США. В преддверии этих матчей наша команда старается качественно улучшить игру в большинстве.

Вчера дружина Олега Знарка провела тренировку, в которой особое внимание было уделено совершенствованию именно этого игрового элемента. Розыгрыш лишнего игрока тренерский штаб назвал главной проблемой в стартовом матче против Словакии, сенсационно проигранном со счётом 2:3. Из пяти попыток при игре «5 на 4» россияне не смогли забросить ни одной шайбы.

— Неудача в игре со Словакией повлияла на характер тренировки, — объяснил старший тренер сборной России Харийс Витолиньш. — Мы и раньше обращали внимание на большинство, но теперь решили еще больше времени посвятить этому компоненту, поменяли сочетания. Трудно сказать, в чём проблема. Даже на тренировке все поначалу действовали очень скованно, шайба перескакивает через клюшку, ребята начинают нервничать. Конечно, мы должны забивать, оправданий у нас нет. Хотя бы один гол. Качество последнего паса, последнего броска было низким.

Во время занятия тренерский штаб поделил игроков на следующие звенья: Сергей Мозякин — Владислав Гавриков — Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов; Вячеслав Войнов – Илья Ковальчук — Сергей Калинин – Сергей Широков – Михаил Григоренко; Николай Прохоркин — Александр Барабанов — Вадим Шипачев — Илья Каблуков — Иван Телегин — Сергей Андронов; Никита Нестеров — Алексей Марченко — Андрей Зубарев — Артем Зуб — Богдан Киселевич — Егор Яковлев.

Во время тренировки из бригад большинства были выведены форвард Вадим Шипачёв и защитник Никита Нестеров. Первого заменил Михаил Григоренко, второго — Владислав Гавриков. Также в ходе занятия Сергей Широков уступил место в спецбригаде Александру Барабанову.

— Барабанов год назад отыграл весь сезон. В этом году поменьше, но свое дело он знает, — отметил Харийс Витолиньш. — Нам нужен игрок, который не уйдет с линии броска, не побоится, что шайба в него попадет. Маленький, юркий, который должен искать подборы под воротами. Мы посмотрели, как дело шло до этого, и решили поменять. Не могу сказать, будут ли завтра играть именно эти сочетания большинства. Завтра у нас будет еще раскатка, будет пища для размышлений.

За час до начала тренировки российской сборной на этом же поле завершили подготовку к матчу против команды Словакии американцы. Хоккеисты из США также неудачно начали олимпийский турнир, уступив в овертайме сборной Словении (2:3).

— Мы не сумели сыграть в свою игру. Пока игроки не до конца понимают друг друга, поскольку состав окончательно собрался незадолго до Олимпиады, — рассказал «Известиям» легендарный американский хоккеист, помощник главного тренера сборной США Крис Челиос. — Сейчас нам надо исправить недочеты, обрести уверенность в себе и сыграть должным образом против Словакии и России. Мы видим, что эта Олимпиада крайне непредсказуема — поражение русских это показало. Но они по-прежнему — одни из фаворитов Игр. Матч с ними будет для нас очень сложным и интересным.

Пока россияне и американцы занимались на тренировочной площадке Хоккейного центра Каннына, на самой арене начали свое олимпийское шествие действующие чемпионы мира — шведы, уверенно обыгравшие Норвегию (4:0). Их нападающий Антон Ландер, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Ак Барс», также удивился результатам в соседней группе.

— Матчи первого игрового дня показали, что на этой Олимпиаде нужно относиться к любому сопернику с уважением, — заявил «Известиям» Антон Ландер. — Уверен, что русские и американцы тоже сделают выводы из этих поражений. Они по-прежнему являются фаворитами Игр — наряду с нами, Финляндией и Канадой.

Матч российской сборной против Словении начнется в 10:40 мск. Завтрашняя встреча с командой США — в 15:10.

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