Олимпийские выходные с «Известиями»

Хоккей. Групповой турнир. 3-й тур. США–Россия

Два принципиальных соперника неудачно начали зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, проиграв в стартовом туре записным аутсайдерам турнира. Российские хоккеисты потерпели поражение от сборной Словакии (2:3), а американские не смогли обыграть команду Словении (2:3 ОТ).

Сегодня сборные РФ и США обменяются соперниками и попытаются исправить стартовые неудачи. А уже завтра им предстоит сыграть между собой и, возможно, определить, кто займет первое место в группе B и получит более благоприятный календарь в плей-офф.

17 февраля, 15:10. Хоккейный центр Каннына (Каннын, Южная Корея). Прямая трансляция на «Россия 1»

Шорт-трек. Женщины, 1500 м. Мужчины, 1000 м. Финалы

Первую медаль на Олимпийских играх 2018 года нашей стране принес Семен Елистратов, выигравший бронзу по итогам забега на 500 м. Теперь он намерен превзойти это достижение на более длинной дистанции. Завтра российский спортсмен вновь встретится на льду со своими конкурентами из Южной Кореи и Нидерландов.

В женском шорт-треке болельщики вправе возлагать надежды на 20-летнюю Софью Просвирнову.

Фото: REUTERS/Damir Sagolj

17 февраля, 15:10, 15:20. Ледовый зал Кенпхо (Каннын, Южная Корея). Прямая трансляция на «Первом канале»

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Финал

Успех Александра Большунова и Юлии Белоруковой в спринте показал, что российские лыжники остаются конкурентоспособными даже без звездных Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и многочисленной группы спортсменов, не приглашенных в Пхенчхан Международным олимпийским комитетом (МОК).

В лыжных гонках олимпийские атлеты из России (ОАР) завоевали уже две бронзовые медали. Сегодня утром они попытаются поддержать победный почин своих партнеров по команде и снова оказаться на пьедестале.

Фото: TASS/Zuma/Carl Sandin

16 февраля, 9:00. Лыжный центр «Альпензия» (Пхенчхан). Прямая трансляция на «России 1»

Биатлон. Масс-старт

Неудачи Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева в первых трех гонках не стали неожиданностью с учетом колоссальных потерь сборной из-за недопуска к Играм большой части атлетов. В отсутствие Антона Шипулина никто так и не смог повести за собой команду. Последним шансом россиян на медали остается масс-старт, где в силу непредсказуемости этой дисциплины можно компенсировать недостаток формы точностью стрельбы.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

17 февраля (женщины), 18 февраля (мужчины), 14:15. Биатлонный центр «Альпензия» (Пхенчхан). Прямая трансляция на «Первом канале»

Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Финал

Сегодня лучший российский прыгун на лыжах с трамплина последних лет Евгений Климов примет участие в квалификации на большом трамплине в Пхенчхане и попытается выйти в финал, где он имеет все шансы побороться за место в призовой тройке.

Год назад Евгений Климов принес России первую за долгие годы медаль этапа Кубка мира. На нынешней Олимпиаде ему пока не удалось выступление на малом трамплине — после 14-го места в квалификации из-за сильного ветра уроженец Перми не смог исполнить финальную попытку и оказался 30-м. Завтра он попытается реабилитироваться после этой неудачи.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

17 февраля, 15:30. Парк для прыжков с трамплина «Альпензия» (Пхенхчан, Южная Корея). Прямая трансляция на «Первом канале»

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