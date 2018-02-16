Павел Францоуз: «В ураган погода в Корее была хуже, чем в Челябинске»

В четверг в хоккейном турнире, проходящем в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, стартовала сборная Чехии. Команда с трудом обыграла сборную Южной Кореи - встречу с хозяевами Игр чехи завершили со счетом 2:1. Итоги первого олимпийского матча в эксклюзивном интервью «Известиям» прокомментировал основной голкипер чешской команды Павел Францоуз, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе челябинского «Трактора». Хоккеист рассказал о трудностях игры с корейцами, фантастическом сейве вратаря Мэтта Далтона и условиях жизни в Олимпийской деревне Канныня.

- Как оцените матч с Кореей?

- В начале матча эта игра складывалась для нас ужасно. Соперник был очень хорош, показывал качественный хоккей, хорошее движение и контроль шайбы. Мы же долго не могли найти свою игру, но в итоге реализовали свои моменты и повели в счёте. Но даже после этого матч складывался очень непросто. Несмотря на то, что мы смогли показать характер и выиграть, мы недовольны своей игрой – надо работать над ней перед следующими матчами.

- Вратарь корейской сборной Мэтт Далтон в первом периоде не глядя отбил залетавшую ему за спину шайбу. Как вам такой сейв?

- Это было здорово! Очень хороший сейв, отличная игра вратаря. Он вообще сегодня очень хорошо играл, как и вся сборная Южной Кореи.

- Что лучше – сегодняшний сейв Мэтта Далтона или Андрея Василевского в недавнем матче «Тампы» против «Лос-Анджелес Кинз»?

- У нас в команде игроки говорили о сейве Василевского на следующий день после того матча «Тампы». Но то, что показал Далтон – это фантастика! Я счастлив, что после этого мы сумели победить Корею. Я был бы очень разочарован, если бы этот неиспользованный момент стоил Чехии набранных очков.

- Какие ожидания от следующего матча?

Мы готовимся к очень сложной игре, потому что соперником будет Канада – лучшая команда двух последних Олимпиад. Это будет очень жёсткая игра двух хороших сборных. От неё будут зависеть наши перспективы на этом турнире.

- Вас удивили поражения российской сборной от Словакии (2:3) и США от Словении (2:3 ОТ)?

- Я думаю, не нужно делать выводы по этим матчам. Это просто отдельные игры. Всё покажет плей-офф, а до него и Россия, и США улучшат свою игру. На этой Олимпиаде нет плохих команд. В каждом матче будет сложно – это показала и наша встреча с Кореей.

- Как вам условия жизни в Олимпийской деревне?

- Там очень здорово. В этой деревне хорошо жить – никаких проблем нет.

- Ураган, прошедший в Канныне 14 февраля, действительно был таким сильным, как о нем пишут?

- Был просто сумасшедший ветер, из-за которого мы долго не могли выйти на улицу. Погода была хуже, чем в Челябинске, где зимой обычно холодно и иногда много снега. Но я не помню, чтобы там был такой ветер. Хорошо, что это длилось всего один день.

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