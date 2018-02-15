В Канныне вчера стартовал хоккейный турнир ХХХIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, в первом матче которого сборная Олимпийских атлетов из России (ОАР) сенсационно уступила Словакии со счетом 2:3. С турнирной точки зрения это — пока не катастрофа для подопечных Олега Знарка: в плей-офф, согласно новому регламенту Игр, выходят все четыре команды группы. Однако это поражение серьезно усложняет борьбу за первое место и более благоприятный календарь в матчах на вылет.

Впрочем, и в гонке за лидерство далеко не всё потеряно. Параллельно с россиянами сенсацию выдали и наши извечные соперники — американцы. Сборная США в овертайме проиграла команде Словении (2:3). Примечательно, что в обоих матчах фавориты турнира вели в счете 2:0. Сборная ОАР забросила словакам две шайбы уже на первых минутах встречи — отличились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Но уже к первому перерыву с интервалом в одну минуту Петер Олвецки и Мартин Бакош восстановили равновесие.

— Мы пропустили несколько контратак Словакии при счете 2:0, и они их использовали. После этого нам пришлось раскрываться, — сказал после матча капитан российской сборной Павел Дацюк. — Словаки здорово отбивались в меньшинстве, ложились под шайбы в своей зоне. Теперь стресс спал, и мы будем играть по-другому.

Фото: REUTERS/Grigory Dukor Капитан российской сборной Павел Дацюк

Победную шайбу в третьем периоде после успешного розыгрыша большинства забросил Петер Черешняк.

— Мы очень наивно и неуверенно действовали на первых минутах матча — русские делали с нами всё, что хотели, и заслуженно повели в счете, - сказал «Известиям» главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи. — После второй шайбы я сделал запрос на видеоповтор, чтобы сбить темп игры и успокоить своих хоккеистов. Они сумели проявить характер, стали играть в свой хоккей и навязали сопернику борьбу. Во втором и третьем периоде была та игра, которую мы хотели показать. Мы боролись, игроки в меньшинстве бросались под шайбу и не дали создать ни одного момента у своих ворот.

По мнению рулевого словаков, победа его команды над Россией, а словенцев — над сборной США не определяют исход турнира.

— Россия по-прежнему остается если не главным фаворитом Олимпиады, то одним из них, — пояснил Крейг Рэмзи. — То, что мы и Словения выиграли по одному матчу — пусть и у фаворитов — еще ничего не значит. Это не победа в финале и даже не первое место в группе, чтобы придавать этому значение. Сейчас мы думаем только о подготовке к матчу против США. Для каждой из команд всё только начинается.

Главный тренер сборной России Олег Знарок считает, что его команда сама отдала противнику имевшееся преимущество в счете.

— Всё произошло быстро, и мы решили, что всё хорошо, — сказал он. — Большинство пока не работает. На тренировках было всё в порядке, но сегодня, к сожалению, не пошло. Думаю, что здесь все игры будут такими: хорошие команды, Олимпиада, и на каждый матч надо настраиваться так, как на последний бой. Словакия показала, как надо играть в таких встречах.

Противоречивое впечатление оставила и игра нашего вратаря Василия Кошечкина. Он пропустил между ног первую шайбу, но смог спасти нашу команду в третьем периоде при двух выходах один на один в исполнении словацких хоккеистов.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

— Возможно, Вася чувствовал себя не совсем в своей тарелке на первых минутах, — рассказал «Известиям» экс-вратарь сборной Словакии и бывший партнер Василия Кошечкина по «Северстали» Растислав Станя. — У него огромный опыт больших побед, но ни одного матча на Олимпиаде у него еще не было. И в сборной он редко был основным вратарем. Возможно, ему нужно было чуть больше времени на адаптацию к атмосфере такого грандиозного турнира. Его сэйвы в третьем периоде показывают, что Вася постепенно привыкает к роли первого номера национальной команды на Олимпиаде. Если после этих эпизодов он поймает кураж, то мы увидим того Кошечкина, который принес в свое время «Металлургу» два Кубка Гагарина.

По словам нападающего сборной Словакии Доминика Граняка, в прошлом игрока московского «Динамо», хоккеисты его национальной команды не впадут в эйфорию после сенсационной победы над фаворитом Игр.

— Мы сыграли грамотно в обороне и на контратаках, а также хорошо действовали в большинстве, — сказал «Известиям» Доминик Граняк. — Но это всего один матч. Теперь нам будет еще труднее. Провести несколько подобных матчей на таком турнире, как Олимпиада, невероятно сложно. Сейчас мы просто готовимся к следующей игре и не испытываем эйфории по поводу выигрыша у России. Эта команда всё равно остается сильной, с отличным тренерским штабом, который умеет в тяжелые моменты находить нужные слова для своих игроков и перестраивать игру.

Завтра российские хоккеисты сыграют с командой Словении, а в субботу завершат групповой турнир матчем с США.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter