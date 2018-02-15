Крэйг Вудкрофт: «Шансы на золото у всех одинаковые»

В Южной Корее стартовал олимпийский хоккейный турнир. Российская команда начала его с неожиданного поражения от сборной Словакии (2:3). Завтра подопечные Олега Знарка сыграют со Словенией, после чего начнут подготовку к субботнему противостоянию с США. Однако главной вывеской этих Игр, как и всех предыдущих, может стать только противостояние россиян с историческим соперником - сборной Канады. С победителями двух последних зимних Олимпиад наша команда может встретиться лишь в плей-офф. Сегодня канадцы начнут свое выступление на турнире матчем против Швейцарии.

После отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018 сборные были вынуждены комплектоваться спортсменами из североамериканских студенческих лиг и европейских национальных чемпионатов. Но основной кузницей кадров стала Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В составе канадской команды - 12 представителей этого турнира. Для более качественного подбора игроков в тренерский штаб Уилли Дежардена был приглашен известный канадский специалист, бывший наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт. В прошлом сезоне 48-летний тренер неожиданно вывел бело-голубых в плей-офф с пятого места в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об уровне предстоящей Олимпиады, о нейтральном статусе российских спортсменов на Играх в Корее, а также рассказал о причинах неожиданного ухода из минского клуба и оценил шансы российских и канадских хоккеистов на золото.

– Какие функции вы выполняете в тренерском штабе сборной Канады на этой Олимпиаде?

– Я – помощник тренера канадской сборной, отвечаю за игру в большинстве, изучаю тактику противников и разрабатываю стратегии, которые позволяют нашей команде побеждать.

– Когда генеральный менеджер сборной Шон Бурк пригласил вас в штаб?

– В штат меня позвали в июле, а вообще впервые разговор об этом зашел ещё на прошлогоднем чемпионате мира в Кёльне и Париже.

– Что вы думаете по поводу игры вашей команды против России (0:2) на декабрьском Кубке Первого канала?

– Думаю, мы очень хорошо сыграли против русских. Игра получилась жёсткой, непростой и могла закончиться как угодно. Мы довольны ее исходом: смогли себя проверить. Такая игра – хороший способ оценить уровень наших хоккеистов и понять, что нужно добавить, где что улучшить. С тех пор мы проанализировали и наши ошибки, и удачные действия. Уверен, на Олимпиаде вы увидите гораздо более сильную Канаду.

– В минском «Динамо» вы работали вместе с Беном Скривенсом, который, скорее всего, будет основным вратарём сборной Канады на этой Олимпиаде. Вас не смущает, что он неудачно выступает в этом сезоне за «Салават Юлаев», а в январе потерял статус основного голкипера?

– Вообще я видел немного игр с участием Бена, но следил за ним и понял, что он уверенно играет в этом году. Я помню Скривенса по прошлому году. Он очень амбициозный вратарь. С таким голкипером команда имеет все шансы выигрывать каждую игру. Он часто выходит на лёд, и когда ему удаётся сосредоточиться, показывает себя с прекрасной стороны. Уверен, именно так он будет играть за сборную Канады на этой Олимпиаде.

– Почему вы ушли из минского «Динамо»? Многих удивила ваша прошлогодняя отставка...

– Я приехал туда потому, что у нас был план через три года выиграть чемпионат. За первый год мы отлично продвинули команду вперёд, уверенно шли к поставленной цели. А потом руководство клуба решило внести в наш план ряд изменений, и я подумал, что чемпионат выиграть мы уже не сможем... Поэтому решил, что будет лучше уйти.

– Со слов руководства «Динамо», они хотели, чтобы в команде играло больше белорусских хоккеистов, но летом после прихода на пост главного тренера Горди Дуайера…

– ...они изменили свою позицию.

– И пригласили несколько новых легионеров...

– Возможно, им стоило мне об этом сказать. Но что касается работы в Минске - я горжусь тем, что было сделано. Моя задача заключалась в том, чтобы белорусские хоккеисты начали выигрывать, начали лучше играть и чаще побеждать. Посмотрите, как они выступали в прошлом сезоне. Для нас этот год был самым успешным – игроки-белорусы были значительной частью этого успеха. Посмотрите на статистику: у каждого из них были удачные отрезки в сезоне. Я наладил контакт с игроками - они мне нравились, нравилось с ними работать. Думаю, со мной они стали играть лучше. Команда показывала прекрасные результаты, и мы хотели продолжать движение в этом направлении.

– Что думаете о нынешней российской сборной?

– Я глубоко уважаю российский хоккей. С большим уважением относился и отношусь к вашей сборной. Российские хоккеисты - быстрые и опытные. У них прекрасный стиль игры. Они, безусловно, сильные соперники. Я немного знаком со всеми вашими игроками, из них получится боевая команда. Для нас и других сборных состязаться с ними на Олимпиаде будет непросто.

– Как оцените шансы вашей и нашей команд на олимпийское золото?

– Изначально шансы у всех примерно одинаковые. Не так ли? Это же Олимпийские игры - на таком турнире всё что угодно может случиться. Скорее всего, выиграет сборная, которая лучше всех сыграет свой самый ответственный матч. В этом году на Играх много команд, имеющих серьезные шансы на победу, и они об этом знают. Хорошее будет соревнование.

– Ваше мнение о решении МОК запретить российский флаг на Олимпийских играх?

– Не знаю, чем всё это закончится. Лично мне хочется участвовать в Играх, где соревнуются лучшие – те, кто умеет играть и выигрывать. Конечно, мы хотели, чтобы ваша команда была на Олимпиаде. И рады, что она в ней участвует. Неважно, под каким флагом она будет играть. Ваши ребята – отличная хоккейная команда. Мы будем готовиться к игре с ними так же, как и планировали. Конечно, они хотят представлять свою страну, выступать под флагом своей страны. Я знаю, русские гордятся своим наследием и традициями – для них это очень важно. Уверен, они будут выкладываться на полную катушку и стараться победить. И совершенно неважно, какая на них форма. Они всё равно будут гордиться своей страной. А сам этот вопрос - политический, и мне бы не хотелось заострять на нем внимание.

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